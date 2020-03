Velbert. In Velbert hat das Deutsche Rote Kreuz am Samstag langjährige Blutspender geehrt. Doch die Lage beim Blutspenden ist derzeit alarmierend.

Täglich werden in Deutschland etwa 14.000 Blutspenden benötigt. Und die müssen natürlich auch irgendwo herkommen – und zwar von freiwilligen Blutspendern. Einige von ihnen haben dies auch schon sehr oft gemacht: Nun hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) als besonderes Dankeschön am Samstag, 7. März, langjährige Spender im Seniorenzentrum am Wordenbecker Weg ausgezeichnet. Und sie haben zum Teil unglaubliche Spendezahlen vorzuweisen.

So erklärt Marianne Jakob: „Die Spender kriegen eine Urkunde und eine Anstecknadel.“ Sie leitet die Blutspende in Velbert nun schon seit 26 Jahren. Elf Spender sind heute zur Ehrung gekommen. Überreicht werden die Urkunden und Anstecker von Hans-Peter Ranz, Vorstandsmitglied des DRK Velbert. „Danach bleiben wir hier mit den Leuten sitzen und essen gemeinsam etwas.“

Zum Teil schon 125 Mal Blut gespendet

Nur knapp drei Prozent der Bevölkerung spenden Blut. Es müssten aber laut DRK sechs Prozent sein. Foto: Kai Remmers / dpa

Einer der geehrten Spender ist Dirk Kaiser, schon unglaubliche 100 Mal war er an der Nadel. „Das erste Mal war ich bei der Bundeswehr, damals im Wehrdienst.“, erzählt er. Dort hat er dann erfahren, dass er die seltene Blutgruppe 0-Negativ hat. „Seitdem gehe ich vier Mal im Jahr spenden.“ Die Blutgruppe 0-Negativ haben nur sechs Prozent der Einwohner Deutschlands. Gleichzeitig ist sie besonders wertvoll, da dieses Blut universell eingesetzt werden kann und jeder es unabhängig von seiner Blutgruppe empfangen kann.

Sogar noch häufiger als Dirk Kaiser war Heike Lehnert bei der Blutspende. Auf insgesamt 125 kommt sie. Was es für sie bedeutet Blut zu spenden? „Leuten helfen, aber auch andere Leute treffen.“, antwortet Lehnert. Sie ist selbst viele Jahre lang im Ortsverein Velbert aktiv gewesen. „Da kennt man sich.“ Zur Blutspende gekommen ist sie schon als Kind. „Da habe ich immer meiner Mutter geholfen.“ Das erste Mal Blut spenden war sie dann direkt mit 18.

„Mir ist es wichtig, anderen Leuten zu helfen“

Auch Norbert Kosog hat früh angefangen. „Mir ist es einfach wichtig, anderen Leuten zu helfen.“ Das Blutspenden sieht er als gesellschaftliche Pflicht. Er wolle ja auch etwas bekommen, wenn er es braucht. Außerdem: „Es fühlt sich an wie so ein guter Ölwechsel beim Auto“, zieht er den Vergleich. Im Anschluss an die Blutspende gibt es beim DRK für die Spender immer kostenlos etwas Kleines zu essen. „Man wird gut bewirtet, die Truppe in Velbert ist einfach super“, sagt Kosog mit einem Blick zu Marianne Jakob, der Leiterin der Blutspende. „Ich kann nur jedem empfehlen, das zu machen!“

Zahl der Spender ist deutlich zurückgegangen

Velbert Der nächste Blutspende-Termin Männer dürfen sechsmal im Jahr Blut spenden, Frauen nur viermal, da sie in der Regel eine geringere Blutmenge haben als Männer. Zwischen zwei Spenden müssen mindestens 56 Tage liegen. In dieser Zeit hat der Körper Zeit, das gespendete Blut neu zu bilden und sich zu regenerieren. In Velbert findet die Blutspende alle vier Wochen statt. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 18. März, von 14.30 bis 19 Uhr in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde, Hofstraße 14.

Das ist auch wichtig, denn die Zahl der Blutspender in Deutschland ist in den letzten Jahren zurückgegangen, seit 2010 um circa 20 Prozent. „Ich find es einfach schade, dass das Interesse sinkt“, meint Heike Lehnert als langjährige Blutspenderin. Neben dem sinkenden Willen zum Blutspenden ist allerdings auch ein weiterer Faktor verantwortlich für diese Entwicklung. Durch die alternde Gesellschaft fallen schlichtweg zahlenmäßig viele Spender weg.

So zählt der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes die Blutspendezahlen auf seiner Website wie folgt auf: „Insgesamt spenden derzeit nur knapp drei Prozent der Bevölkerung Blut.“ Doch: „Wir brauchen etwa sechs Prozent der Bevölkerung als regelmäßige Dauerspender, wenn die Versorgung mit Blutpräparaten langfristig ausreichend gesichert werden soll.“