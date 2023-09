EIL: Polizei-Großeinsatz gegen Drogen-Dealer in Velbert

Velbert. Mit einer großen Schar von Einsatzkräften ist die Polizei in Velbert gegen Drogenhändler vorgegangen. Erste Einzelheiten.

Großrazzia gegen Drogenhändler in Velbert: Die Polizei ist am Dienstagmorgen mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften in ganz Velbert unterwegs gewesen.

Nach ersten Angaben der Polizei wurden mehr als 20 Objekte durchsucht. Auch Spezialkräfte waren dabei im Einsatz.

Haftbefehle sollten in Velbert vollstreckt werden

Es sollten mehrere Haftbefehle vollstreckt werden. Anwohner, so heißt es auf Facebook, wollen auch Schüsse gehört haben. Nähere Einzelheiten zu dem Einsatz wollte die Polizei im Laufe des Dienstags mitteilen.

