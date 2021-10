Duo rast betrunken und bekifft durch Velbert und baut Unfall

Velbert. In der Nacht zu Dienstag liefert sich zwei junge Männer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei quer durch die Stadt. Eine Betonwand stoppte sie.

Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag (12. Oktober) zwei junge Männer aus dem Verkehr gezogen und festgenommen. Die beiden 19 und 20 Jahre alten Velberter hatten zuvor eine ganze Palette an Straftaten hingelegt, als sie betrunken bzw. unter Drogen stehend mit einem geklauten Auto quer durch Velbert gerast waren, ehe sie auf der A44 einen Unfall bauten.

An Tankstelle Alkohol gekauft

Gegen 1 Uhr nachts hatten zwei junge Männer zunächst an einer Tankstelle an der Rheinlandstraße in Velbert alkoholische Getränke gekauft. Als die beiden dann wenige Stunden später, diesmal gegen 4 Uhr, erneut mit einem BMW auf das Tankstellengelände fuhren, hatte eine Zeugin den Verdacht, dass die jungen Männer das Fahrzeug im betrunkenen Zustand führten. Sie informierte die Polizei.

Der Fahrer gab Gas

Am Willy-Brandt-Platzes fanden die Beamten das Auto. Der Fahrer gab Gas und raste in hohem Tempo quer durch Velbert in Richtung Heiligenhaus und zur Autobahn 44. Dabei fuhr er gleich mehrmals über rote Ampeln. Trotz eines Beinaheunfalls setzte der BMW-Fahrer seine Flucht vor der Polizei fort, wobei er bei der Auffahrt auf die A44 in Richtung Essen in den Grünstreifen geriet und einen Leitpfosten umfuhr. Anschließend raste er mit über 150 km/h durch den Birther Tunnel (erlaubt: 80 km/h).

Gegen die Leitplanke

An der Ausfahrt bei Langenberg verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich um die eigene Achse drehte und gegen die Leitplanke und eine Betonschutzwand prallte. Hierbei wurden Front und Heck des BMW zum Teil abgerissen, wodurch der 21 Jahre alte Wagen nicht mehr fahrbereit war.

Zu Fuß geflüchtet

Fahrer und Beifahrer stiegen unverletzt aus und rannten in Richtung nahe gelegener Felder davon. Dort konnten sie dann letztendlich von den Polizeibeamten eingeholt und festgenommen werden. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Polizisten bislang nicht feststellen, wer von den beiden am Steuer des Wagens saß, weshalb beide als Beschuldigte erfasst wurden. Beide haben keinen Führerschein und waren augenscheinlich betrunken: Während bei dem 19-Jährigen ein Atemalkoholwert von 1,1 Promille (0,55 mg/l) gemessen wurde, war der 20-Jährige nicht einmal in der Lage, vor Ort einen Atemalkoholtest durchzuführen. Dafür stand der junge Mann jedoch unter dem Einfluss von Drogen: So verlief ein Schnelltest positiv auf THC und Kokain.

Autobahn gesperrt

Die A 44 musste für die Dauer der Unfallaufnahme im Bereich der Ausfahrt Langenberg bis circa 5.45 Uhr gesperrt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert