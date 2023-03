Düsseldorf: Verdi kündigt weitere Streiks zum Wochenstart an

Am Montag (20. März) und Dienstag (21. März) bestreikt die Verdi den öffentlichen Dienst in de Landeshauptstadt Düsseldorf erneut

Düsseldorf. Die Gewerkschaft Verdi hat in Düsseldorf für Montag und Dienstag erneut zum Streik aufgerufen. Welche Bereiche betroffen sind.

Die Streikwelle in Düsseldorf geht auch in der kommenden Woche weiter: Die Gewerkschaft Verdi hat für den kommenden Montag (20. März) und Dienstag (21. März) erneut zu Warnstreiks in der Landeshauptstadt Düsseldorf aufgerufen. Wie der Verdi-Bezirksverband Düssel-Rhein-Wupper am Freitagmorgen mitteilte, werden die Beschäftigten der Rheinbahn dazu aufgerufen, die Arbeit an beiden Tagen niederzulegen.

Verwaltungsangestellte und Beschäftigte im Gesundheitswesen streiken Dienstag

Auch die Angestellten der Kommunen in der Verwaltung und in den städtischen Kindertagesstätten, der Ver- und Entsorgung sowie im Gesundheitswesen und anderen Bereichen sollen dann am Dienstag ganztägig streiken. Auch in den Städten Wuppertal, Solingen, Remscheid und im Kreis Mettmann werden Warnstreiks stattfinden, so der Verdibezirk Düssel-Rhein-Wupper weiter.

Dass man noch vor der möglichen, entscheidenden dritten Tarifrunde Ende März zu Beginn der kommenden Woche erneut zu Arbeitsniederlegungen aufruft, sei bewusst so gewählt, erklärt Stefanie Peifer, Geschäftsführerin des Bezirks: „Die Arbeitgeber müssen den Ernst der Lage begreifen.“

Bereits in den vergangenen Wochen kam es in Düsseldorf immer wieder zu Arbeitsniederlegungen. Am Donnerstag wurde die Rheinbahn, an diesem Freitag der Flughafen ganztägig bestreikt.

