Drogen: Polizei zieht sieben Autofahrer aus dem Verkehr

Rund 60 Verkehrsteilnehmer wurden in Wülfrath von der Polizei gestoppt und kontrolliert.

Kreis Mettmann. Bei einer großangelegten Kontrolle in Wülfrath gab es positive Drogentests, überschrittene Promille-Werte und einen gefälschten Führerschein.

Bei einer großangelegten Verkehrskontrolle – mit dem Schwerpunkt auf Drogen- und Alkoholmissbrauch am Steuer – hat die Polizei am Donnerstag zwischen 12 und 16 Uhr rund 60 Verkehrsteilnehmer auf der Wilhelmstraße in Wülfrath gestoppt.

Aufgrund des Verdachts auf vorangegangenen Drogenkonsum wurden bei 40 von ihnen Urintests durchgeführt, bei sieben Personen Atemalkoholtests. In sieben Fällen fielen die Drogen-Schnelltests positiv aus, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet und vor Ort durchgeführt wurde. In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen ausgestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Promillegrenze bei Kontrolle in Wülfrath überschritten

Zwei Verkehrsteilnehmer bekamen Ordnungswidrigkeitenanzeigen, weil sie die Promille-Grenzen nicht eingehalten hatten. Ein Fahrer überschritt die 0,5-Promille-Grenze, ein anderer die für Fahranfängerinnen und -anfänger geltende 0,0-Promille-Grenze. In beiden Fällen untersagten die Beamtinnen und Beamten die Weiterfahrt.

Fahrer legt gefälschten Führerschein vor: Strafanzeige

Außerdem wurden vier Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gestellt, in einem Fall zusätzlich wegen Urkundenfälschung, weil ein gefälschter Führerschein vorgezeigt wurde. Eine Verkehrsteilnehmerin, die unter dem Verdacht stand, ihr Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu führen, konnte den Beamten keinen Führerschein zeigen, weil ihr dieser für das selbe Vergehen bereits entzogen wurde.

Gurtmuffel und überladenes Fahrzeug

Darüber hinaus wurden Verwarngelder für die Überladung eines Fahrzeugs, das Fahren ohne Sicherheitsgurt und das Erlöschen der Betriebserlaubnis fällig. Zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden wegen Handys am Steuer ausgestellt und zwei weitere wegen Mängeln an Bremsen und Reifen.

