DRK ruft die Velberter dringend zur Blutspende auf

Velbert. Nach der Flutkatastrophe Mitte Juli fehlen dem DRK zahlreiche Blutspender. Die Velberter sind dringend aufgerufen nun Blut zu spenden.

Das DRK benötigt dringend Blutspenden: Der Hauptversorger mit Blutpräparaten in den beiden von dem Unwetter und der Flutkatastrophe massiv betroffenen Bundesländern NRW und Rheinland-Pfalz schlägt Alarm. Gerade in den tendenziell blutspendefreundlichen Gebieten beider Bundesländer ist die Infrastruktur dermaßen geschädigt, dass dort auf absehbare Zeit keine Blutspendetermine durchgeführt werden können.

Erhebliches Problem

Dies ist nach Aussage des DRK-Blutspendedienst West ein erhebliches Problem, da es bereits seit längerem gravierend an Blutpräparaten fehlt. Der DRK-Blutspendedienst West ruft die Bevölkerung daher dringend dazu auf, Blutspendetermine wahrzunehmen und Blut zu spenden. Dazu ist am Mittwoch, 18. August, von 14.30 bis 19 Uhr in der Ev.-Freikirchliche Gemeinde Velbert, Hofstraße 14 Gelegenheit. Blutspende über Terminreservierung: www.blutspende.jetztDas DRK bittet alle Bürger, die Blut spenden möchten, sich vorab online einen persönlichen Termin zu reservieren unter: www.blutspende.jetzt Terminreservierungen sind Bestandteil des Corona-Schutzkonzeptes. Das DRK weist darauf hin, dass nach einer Impfung mit einem SARS-CoV-2-Impfstoff keine Rückstellung von der Blutspende erforderlich ist.

