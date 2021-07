DRK appelliert in den Ferien: Jetzt weiter Blut spenden

Velbert. Auch in der Ferienzeit sind viele Menschen auf Blutspenden angewiesen. Das DRK lädt hat nun auch in Velbert wieder einen Spendentermin.

Wenn in diesem Sommer wieder vieles möglich ist, herrscht Nachholbedarf, die neue Normalität mit Leben zu füllen. Der DRK-Blutspendedienst macht sich große Sorgen, dass dabei die Bereitschaft zur Blutspende auf der Strecke bleibt. Daher appelliert das DRK an die Bevölkerung, auch jetzt kontinuierlich Blut zu spenden. Bluttransfusionen sind für viele Patienten unverzichtbar, denn viele Behandlungen und Operationen, die wegen Corona verschoben wurden, werden nun nachgeholt. Der nächste Spendentermin ist am am Mittwoch, 21. Juli , von 10.30 bis 19 Uhr in den Räumen der Ev.-Freikirchliche Gemeinde Velbert, Hofstraße 14.

Mit der Kampagne #missingtype - erst wenn’s fehlt, fällt‘s auf machen derzeit die Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes mit breiter Unterstützung auf die unersetzliche Wichtigkeit von Blutspenden aufmerksam. Alle Informationen zur Kampagne sowie Bilder zum Download gibt es auf www.missingtype.de.

Blutspende und Corona

Nach einer Impfung mit einem SARS-CoV-2-Impfstoff ist keine Rückstellung von der Blutspende erforderlich. Das gilt für die mRNA-Impfstoffe (Moderna, BioNTtech) wie auch für die verwendeten Vektorimpfstoffe (AstraZeneca, Johnson & Johnson). Sofern keine Impfreaktionen, wie z. B. Fieber oder eine lokale Schwellung auftreten, können Geimpfte am Folgetag schon wieder Blut spenden.

Wer gesund und fit ist, kann Blut spenden

Die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger. Schon immer galt: Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungs-Symptomen sollen sich erst gar nicht auf den Weg zu einer Blutspendeaktion machen. Sie werden nicht zur Blutspende zugelassen.

Mindestalter: 18 Jahre

Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Zum Blutspendetermin unbedingt den Personalausweis mitbringen. Vor der Blutspende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor des Blutspendedienstes folgen Untersuchungen auf Infektionskrankheiten. Die eigentliche Blutspende dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Danach bleibt man noch zehn Minuten lang ganz entspannt liegen. Da der Imbiss nach der Blutspende zurzeit nicht stattfindet, gibt das Rote Kreuz zur Stärkung Lunchpakete aus.

Vorher anmelden

Das DRK bittet alle, die Blut spenden möchten, sich vorab unter www.blutspende.jetzt den passenden Termin zu reservieren. So kann jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert