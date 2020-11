DRK appelliert an Velberter: Spendet Blut!

Die Vorräte an Blutkonserven sind bedenklich geschrumpft, Spender haben häufig Sorge vor einer Coronaansteckung. Dazu gibt es aber keinen Grund.

Das Gesundheitssystem ist auch in Zeiten der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens dringend auf Blutspenden angewiesen, Vorräte sind bedenklich knapp geworden. Aus diesem Grund sind Blutspendetermine in den Coronaschutzverordnungen ausdrücklich von den Versammlungs- und Veranstaltungsverboten ausgeschlossen. Der Appell an die Bevölkerung ist deutlich: Spendet Blut! Der nächste Termin des DRK ist am Mittwoch, 18. November, von 14.30 bis 19 Uhr, im Haus der Ev.-Freikirchlichen Gemeinde, Hofstraße 14. Um gerade in Corona-Zeiten lange Warteschlangen vor der Blutspende zu vermeiden, bittet der DRK-Blutspendedienst alle, die Blut spenden möchten, sich vorab über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die Website spenderservice.net oder folgenden Link https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/Velbert eine Blutspendezeit zu reservieren. So kann jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden.