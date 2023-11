Dreiste Homejacker stehlen Schlüssel und ein teures Auto

Albtraum: Während die Besitzer schliefen. sind Einbrecher in ihre Wohnung eingedrungen.

Kreis Mettmann. Während die Hausbewohner schliefen, sind Einbrecher in ihre Wohnung in Erkrath eingedrungen. Sie stahlen einen Autoschlüssel und das Auto.

In Erkrath haben bislang noch Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag, 2. November, bei einem Einbruch in ein Haus ein Auto entwendet.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Eingangstür in Erkrath aufgehebelt

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten die noch unbekannten Täter in der Nacht die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses auf, während die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses im ersten Obergeschoss schliefen. Anschließend stahlen sie den Fahrzeugschlüssel eines vor dem Haus geparkten grauen Audi A6, mit dem sie dann davon fuhren. Die Hausbewohner wurden durch Geräusche auf den Einbruch und das entwendete Auto aufmerksam und alarmierten die Polizei, die den Audi zu internationalen Fahndung ausschrieb.

Bei dem Audi handelt es sich um einen drei Jahre alten grauen A6 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen „ME-TC 6467“. Der Zeitwert des Wagens wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter der Rufnummer 02104 9480-6450 entgegen.

