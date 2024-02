Dreiste Diebe „schlachten“ BMW auf offener Straße aus

Mettmann. In Mettmann sind Diebe in zwei Autos eingebrochen und haben dort teure Einbauten gestohlen. Das genau ist ausgebaut worden.

In der Region treiben dreiste Autodiebe ihr Unwesen: In Mettmann haben sie in der Nacht zu Donnerstag zwei BMW aufgebrochen und ausgeschlachtet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Der Halter eines schwarzen BMW 435d xDrive parkte seinen Wagen am Mittwochabend auf Höhe der Händelstraße 29. Als seine Frau am nächsten Morgen die Fahrt mit dem BMW antreten wollte, bemerkte sie, dass das Lenkrad, das fest eingebaute Navigationssystem sowie das dazugehörige Bedienelement aus dem Auto fehlten.

Fahrzeugtüren standen offen

In circa 800 Metern Entfernung machte die Halterin eines schwarzen BMW X6 an der Schubertstraße eine ganz ähnliche Feststellung. Sie hatte ihren Wagen am Mittwochabend verschlossen unter dem Carport auf ihrem Grundstück abgestellt und am nächsten Morgen bemerkt, dass Türen des Fahrzeugs offenstanden und mehrere Armaturen, das Lenkrad, das Navigationsgerät und weitere Fahrzeugelemente aus dem Inneren des BMW herausgebrochen und entwendet wurden. Hinweise ergaben, dass sich die Tat auf einen Zeitraum zwischen 1 und 3 Uhr am Donnerstag eingrenzen lässt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges bemerkt haben: 02104 / 982-6250.

