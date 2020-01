Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Züge und ein Krönungsabend

In Velbert stehen drei Karnevalsumzüge an: am Sonntag, 23. Februar, um 11.11 Tulpensonntagszug in Langenberg und um 13.11 Uhr der Tulpensonntagszug der KG Zylinderköpp auf Tönisheide sowie tags darauf um 15.11 Uhr der Rosenmontagszug des Festausschusses in Velbert-Mitte (ausführliche Berichte hierzu folgen).

Auch einen Krönungsabend gibt es: nämlich beim Hahneköppen (15 Uhr) im Siedlerhaus der KG Grün-Weiß Langenhorst.