Drei Verletzte nach Kollision mit Auto und Ampel

Velbert. Eine BMW-Fahrerin war in einer Kreuzung zuerst in ein anderes Auto und dann an den Ampelmast gefahren. Feuerwehr musste sie aus dem Pkw befreien.

Drei Personen wurden am Samstagvormittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Grünstraße/Birkenstraße verletzt. Eine 48-jährige Velberterin war mit ihrem BMW auf der Friedrich-Ebert-Straße in südliche Fahrtrichtung unterwegs. Im Kreuzungsbereich krachte sie nach Angaben der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache in einen Toyota, der aus Richtung Birkenstraße gefahren war. Nach dem Zusammenstoß kollidierte der BMW noch frontal mit einem Ampelmast.

Der 57-jährige Toyota-Fahrer, sowie seine 55-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die 48-jährige Velberterin war in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Auch sie musste anschließend in die Klinik. Die Feuerwehr reinigte den Kreuzungsbereich von auslaufenden Betriebsstoffen. Die technischen Betriebe Velbert erschienen ebenfalls vor Ort um den zerstörten Ampelmast und die Funktionsfähigkeit der Ampel wiederherzustellen. (red)