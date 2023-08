Drei Männer machen Langenberger Kindergarten bunt

Drei Männer, ein Job: Marc „Mango“Neumann (v. l.), Tim „timendart“ Endruweit und David „Art-on“ Augustyniak haben die Kita an der Donnerstraße in Velbert-Langenberg verschönert.

Langenberg. Bunt und fröhlich statt grau und fad: Drei Sprayer haben sich an einer Langenberger Kita zu schaffen gemacht – ganz legal.

Leben ist in der Bude, im katholischen Kindergarten St. Michael. „Und nun auch Farbe an der wohl größten Wand, die in Langenberg überhaupt bemalt wurde,“ findet Graffitikünstler David Augustyniak.

Kinderfreundlich und im Comicstil legten sich er und seine beiden Künstlerkollegen ins Zeug. Die Außenfläche samt dreistöckigem Gerüst mit mehr als 150 Quadratmetern galt es zu gestalten, finanziert von der Stadt Velbert.

Bunter Kicker: Mit liebevollen Motiven haben die drei Künstler die Fassade der Kita an der Donnerstraße in Velbert-Langenberg verschönert. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Kindergarten Donnerstraße wird renoviert

Christina Rick, Erzieherin und Leiterin der Kindertagesstätte, ist seit letztem Jahr dabei. Vorher war sie stellvertretende Leitung in Wülfrath. Stolz blickt sie auf eine ehemals graue, kahle, schmutzige Wand. „Es sah einfach nicht schön aus,“ findet sie.

Der Kindergarten existiert seit 1978 und einiges an Renovierungen wird nun angegangen, innen wie außen. Die Idee der Comicgestaltung brachte die Architektin in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Immobilienservice ins Rollen – und David Augustyniak ist mittlerweile stadtbekannt.

Ein rauschender Bach „fließt“ nun über die Fassade der Kita an der Donnerstraße in Velbert-Langenberg. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Künstler sind in Velbert stadtbekannt

Denn die Stadt führte bereits des Öfteren mit der Unterstützung des Künstlers Renovierungsarbeiten an Schulen und Kindergärten durch. „Das ist das Beste, was man machen kann,“ ergänzt der Kreativkopf bescheiden. „Anstatt einfach nur so zu streichen.“ Vorher sei es ja auch langweilig gewesen. Und weiter: „Es ist auf jeden Fall jetzt fröhlicher.“

Die Kita blieb während der Verschönerung geöffnet, die Umbauarbeiten erfolgten nebenbei. Die Leitung beschreibt den Werdegang des Bildes. „Auf dem Außengelände mit dem Zaun konnte das Team ganz in Ruhe daran arbeiten.“

Kinder schauen begeistert bei den Arbeiten zu

Die Kinder hätten das gern beobachtet und zeigten sich begeistert, als Stück für Stück Neues dazu kam. „Wie schön es auch farblich aussieht,“ so die Kitaleitung. Die Kinder hätten dabei immer nachgefragt und Dinge entdeckt. „Sie sind total begeistert,“ freut sie sich.

Rund 150 Quadratmeter durften die drei Künstler an der Kita St. Michael an der Donnerstraße in Velbert-Langenberg verzieren. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Ende Mai, Anfang Juni begann das Künstlerteam und wurde Mitte Juli fertig. Hellblauer Hintergrund mit regenbogenfarbenem Heißluftballon, rotem Flugzeug, großen bunten Schmetterlingen, Biene und Reh.

Bunte Bilder statt grauer Fassade

Eine Wolke mit großen Augen und Mund blickt auf sie hinab. Auf der anderen Seite lächelt verschmitzt die Sonne mit großen roten und gelben Strahlen auf zwei spielende Kinder und Häschen. Das Örtliche ist mit dem Langenberger Sender, Kirche und Altstadt ebenfalls vertreten. Darüber prangt in bunten Buchstaben: „Katholischer Kindergarten St. Michael.“

Die Motive dachten sich die drei Graffitikünstler gemeinsam aus. Denn David Augustyniak arbeitet nicht allein. Mit im Team: Tim Endruweit alias timendart, 37 Jahre alt, und Marc Neumann alias mango_bk_art, 27 Jahre jung.

Und täglich grüßt der Igel: Ein weiteres Motiv, das die drei Künstler an der Kita St. Michael in Velbert-Langenberg aufgesprayt haben. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Stadt hat dem Projekt zugestimmt

Der Stadt wurde vorab eine grobe Skizze eingereicht. Die Künstler finden: „Ein schönes Projekt.“ Sie durften sich die Zeit einteilen, so, wie sie lustig waren. Mal kamen sie gar nicht, mal nur für wenige Stunden und mal waren sie so im Flow, dass es bis in den späten Abend ging.

Natürlich fehlen auch lokale Motive nicht – wie hier etwa das Bürgerhaus Langenberg. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

„Es geht nach Gefühl,“ erläutert lässig Künstlerkopf David Augustyniak. Manches Mal fange das Team an und merke: „Heute läuft es nicht“. Dann breche man eben ab. Locker ohne Stress. Ohne einen Chef, der im Nacken sitzt.

Kita St. Michael hat eine lange Warteliste

Und die Wand kann sich sehen lassen. Das fertige Werk erstrahlt in vielen bunten Farben und lässt Kinderaugen leuchten. Die Kita bekommt noch neue Fenster, eine Kletterwand, Bodenbilder im Außenbereich. Eine Straße mit Springspielen wird aufgemalt, vorab wird neu gepflastert.

Sie seien aktuell voll besetzt und hätten eine lange Warteliste. Aber die Leitung freut sich: „Mir macht es sehr viel Spaß, einen eigenen Kindergarten zu haben ist super!“

>>>Das sind die Künstler<<<

Graffitikünstler David Augustyniak kennt Tim Endruweit bereits seit seiner Jugend. Immer schon waren sie begeistert beim Thema Malen. Marc Neumann lernten sie später durchs Sprühen kennen.

Künstlerkopf David Augustyniak ist ist gelernter Maler und Lackierer. Er kam zum Sprühen weil er schon immer malte. So dachte er sich: „Komm, malen wir mal mit Dosen.“

Nun ist er auch wieder Tätowierer, was er schon vor der Sprayerkarriere war. Mit drei Freunden hat er auch eine Kreativwerkstatt, in der sie mit Holz arbeiten. Schwerpunkt hierbei: so genanntes Upcycling.

