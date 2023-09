Drei Kinder und zwei Erwachsene werden bei Unfall verletzt

Foto: Polizei ME

Bei einem Auffahrunfall sind am Dienstagnachmittag, 26. September, auf der Berliner Straße in Velbert zwei Erwachsene und drei Kinder leicht verletzt worden.

Gegen 14.10 Uhr fuhr eine 38-jährige Frau mit zwei Jungen im Alter von sieben und acht Jahren ihrem Audi A4 auf der Berliner Straße in Richtung Neviges, als der Fahrer eines vor ihr fahrenden VW Golf auf Höhe der Hausnummer 7 abbremste, um in eine Einfahrt links abzubiegen. Nach eigenen Angaben bemerkte die Frau den Halt des Golfs erst so spät, dass sie eine Vollbremsung machen musste. Ein 29 Jahre alter Velberter fuhr mit seinem Audi A6 auf.

Velberter müssen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus

Bei dem Zusammenstoß wurden der 29-jährige Velberter mit seiner zweijährigen Insassin sowie die 38-jährige Fahrzeugführerin und saßen, leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Berliner Straße gesperrt

Beide Audis wiesen Sachschäden auf, die auf insgesamt 8000 Euro geschätzt werden. Das Fahrzeug der 38-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn der Berliner Straße in Richtung Neviges wurde während der Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

