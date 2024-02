Drei Einbrüche in Velbert: Das wurde alles gestohlen

Einbrecher waren am Karnevalswochenende in Velbert unterwegs.

Velbert. Unbekannte plündern Haus, Gaststätte und Bürogebäude am Karnevalswochenende - teilweise tagsüber. Polizei sucht nun nach Zeugen.

Das Karnevalswochenende haben Einbrecher genutzt, um ihrem kriminellen Handwerk nachzugehen. Am Samstag, 10. Februar, zwischen 13 und 18.30 Uhr stiegen Unbekannte in Velbert an der Rottberger Straße in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter verschafften sich augenscheinlich durch die Eingangstür Zutritt zum Haus. Diverse Räume wurden durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann zum aktuellen Stand der Ermittlungen nicht festgestellt werden.

In Velberter Gaststätte eingestiegen

Am frühen Sonntagmorgen, 11. Februar, zwischen 3 Uhr bis 11 Uhr stiegen Unbekannte in eine Gaststätte auf der Kurze Straße ein. Die Täter brachen die Eingangstür auf. Es wurden Bargeld und Weinflaschen im Wert von 100 Euro entwendet.

Beute machten Einbrecher in der Zeit von Freitag 9. Februar, bis Montag, 12. Februar, 11.50 Uhr, in einem Bürogebäude an der Höferstraße in Velbert. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich die Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten mehrere hochwertige Monitore und ein Fernsehgerät.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110

