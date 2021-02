Drei Durchgänge folgen noch

Das nächste Gremium, das sich in öffentlicher Sitzung mit dem Masterplan befasst, ist am kommenden Dienstag, 16. 2., der Haupt- und Finanzausschuss (17 Uhr, Rathaus, Saal Velbert). Genau eine Woche später ist dann der Stadtrat (im Historischen Bürgerhaus Langenberg) an der Reihe. Und am 29. April kommt das Thema schließlich im TBV-Verwaltungsrat auf den Tisch (Rathaus, Saal Velbert).

Die jeweiligen Tagesordnungen nebst der veröffentlichen Beratungsvorlagen gibt’s online auf www.velbert.de im dortigen Ratsinformationssystem.