Wirtschaft in Langenberg Doppstadt will ausbauen – die Öffentlichkeit darf mitreden

Langenberg. Im Gewerbegebiet Steinbrink in Velbert möchte sich das Unternehmen erweitern. Dafür sind Planänderungen nötig – die Öffentlichkeit darf mitreden.

Jetzt ist die Öffentlichkeit gefragt: Die Stadtverwaltung ruft dazu auf, sich am Mittwoch, 21. Juni, an der Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Steinbrink und am Bebauungsplan Steinbrink/Nierenhofer Straße zu beteiligen. Ab 16.30 Uhr liegen die Pläne im Alldiekunsthaus an der Wiemerstraße 3 aus. Ausdrücklich sind auch Kinder und Jugendliche eingeladen, ihre Meinung zu den Plänen kundzutun. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung stehen für Fragen und Auskünfte zur Verfügung.

Standortsicherung in Velbert durch Ausbau

Anlass zur Aufstellung des Bebauungsplanes Steinbrink/ Nierenhofer Straße sind geplante bauliche Veränderungen einer im Gewerbegebiet Steinbrink ansässigen Firma. Um den Standort langfristig zu sichern, sind „aus betrieblichen Gründen“ Umbauten unumgänglich – so heißt es in der Information der Stadt Velbert zu dem Vorhaben. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens, der das gesamte Gewerbegebiet überplant, sollen Fragen zum Immissionsschutz, zur Gebäudehöhe und der überbaubaren Fläche geklärt und Festsetzungen zur Dachbegrünung entsprechend der Vorgaben zu einer klimaangepassten Bebauung getroffen werden.

Waldfläche umwidmen

Darüber hinaus wird für eine kleine Teilfläche von etwa 0,3 Hektar eine Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes (FNP) erforderlich. In ihm ist der Änderungsbereich als Waldfläche dargestellt. Für den geplanten Umbau soll diese Teilfläche nun der gewerblichen Nutzung zugeordnet werden. Die Änderung des FNP wird parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Steinbrink/Nierenhofer Straße durchgeführt.

Informationen zum Verfahren gibt es ab Mittwoch, 21., bis einschließlich Mittwoch, 28. Juni, auch im Internet auf der Seite www.velbert.de oder unter dem Link www.velbert.de/rathaus-politik/stadtentwicklung-und-bauen/stadtplanung/aktuelle-beteiligungsverfahren. Hier besteht die Möglichkeit, sich über das Onlinebeteiligungsportal zu den Planungen zu äußern. Eine Beteiligung ist zudem auch postalisch an Stadt Velbert, Abteilung 3.1 Bauleitplanung und Denkmalschutz, Thomasstraße 1, 42551 Velbert oder per E-Mail an Bauleitplanung@velbert.de sowie per Fax an 02051/26-2742 möglich.

