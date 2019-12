Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Domizil hat drei Standorte

Die Domizil Wohnfühlen Gmbh betreibt neben dem Seniorenheim Burgfeld in der Emil-Schniewind-Straße in Neviges zwei weitere Einrichtungen in der Friedrichstraße 191 in Velbert-Mitte und an der Hauptstraße in Heiligenhaus „Domizil mobil“ bietet darüber hinaus häusliche Pflege an.

Insgesamt sind an allen drei Standorten 200 Mitarbeiter beschäftigt. Informationen unter 02053 150 oder auf www.domizil-wohnfuehlen.de.