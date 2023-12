Der deutsche Rapper und Sänger „Apache 207“ ist in diesem Jahr nicht aus der Hitliste wegzudenken. Doch die Velberter haben noch ganz andere Songs in ihre Hitliste gewählt.

Musikcharts in Velbert Diese Songs und Sänger lieben die Velberter auf Spotify

Velbert. Der Musik-Streamingdienst hat analysiert, welche Titel und Interpreten in Velbert besonders oft gehört werden. Es gibt einige Überraschungen.

Gerade zum Jahresende hin erfreuen sich Hitlisten großer Beliebtheit. Auch der bekannte Streamingdienst Spotify, über den mehr als 100 Millionen Musik-Titel abgespielt werden können, veröffentlicht sie. Zudem gibt es für jeden User eine ganz persönliche Liste mit den eigenen Highlights. Wir wollten wissen, was hörten die Velberter in diesem Jahr am liebsten?

Ganz klar: Der kometenhafteste Aufstieg des Jahres gilt – wie in ganz Deutschland – auch in Velbert Apache 207. Gemeinsam mit Udo Lindenberg ist der Song „Komet“ auf Platz eins.

Charts in Velbert weichen von deutschem Spotify-Ranking ab

Ein Duo belegt Platz zwei der Velberter Rangliste. Ayliva und Mero wissen offenbar genau, was sie tun und haben sich mit „Sie weiß“ in die Herzen der Velberter Musikgenießer gesungen und gerappt.

Damit haben schon einmal zwei deutsche Künstler ordentlich abgeräumt. Auf Platz drei gibt es dann aber Blumen für Miley Cyrus. Ihr Lied „Flowers“ ist bei den Velbertern in diesem Jahr hoch und runter gelaufen.

Auf Platz vier landet dann ein Remake aus einem „Bibi und Tina“-Film. Auf einmal sangen und tanzten wieder alle – auch in Velbert – zu „Mädchen auf dem Pferd“ von Luca-Dante, Spadafora und Niklas Dee.

Sängerin Ayliva erhält den Bambi in der Kategorie „Publikumspreis Stimme 2023" und hat offenbar viele Fans in Velbert. Foto: Peter Kneffel / dpa

Velberter mögen gerne deutschen Rap

Ebenfalls deutsches Liedgut gibt es auf dem fünften Platz mit Bausa, Sira und Badchieff mit ihrem Rap „9 bis 9“.

Offenbar mögen die Velberter deutsche Texte und Rap. Denn auch beim Künstlerranking landet Apache auf Platz eins und Ayliva auf Platz zwei. Den dritten Rang gibt es für RAF Camora Platz vier belegt Bonez MC und Luciano bekommt den fünften Platz.

Comedy und Mord bei Podcasts in Velbert besonders beliebt

Bei den Podcasts nehmen es die Velberter offenbar mit Humor und haben eine Leidenschaft fürs Töten.

Denn: Auf Platz eins landet „Gemischtes Hack“ von Felix Lobrecht und Tommi Schmitt, auf Platz zwei „Hobbylos“ (Julien Bam und Rezo). Den dritten Rang belegt der Podcast „Dick und Doof“ (Sandra und Luca). Kurt Krömers „Feelings“ bekommt von den Velbertern den vierten Platz und auf dem fünften Rang gibt es „Mordlust“.

Die Velberter Band Blumengarten hat es zwar dieses Jahr zu einer enormen Bekanntheit gebracht, aber ist bislang nicht in die Velberter Hitliste bei Spotify zu finden.

Das Duo Blumengarten erfreut sich auch immer größerer Bekanntheit. In die „Top 5“ der Velberter Hitliste haben sie es dieses Jahr aber nicht geschafft. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Spotify-Ranking für ganz Deutschland im Vergleich mit Velbert

Mit ihrer Hitliste passen sich die Velberter den deutschen Favoriten weitestgehend an. Lediglich auf Platz vier haben alle deutschen Hörer anders entschieden und sich für „Tabu“ von Yung Yury und Damn Yury entschieden. Auf Platz sechs landet „Das Mädchen auf dem Pferd“ in der deutschen Hitliste, Platz fünf belegt ein altbekanntes Lied von Eminem: „Mockingbird“.

Bei den Künstlervotings haben die Velberter offenbar einen etwas anderen Geschmack. Unangefochten an erster Stelle steht Apache 207, gefolgt von Bonez MC, dann kommt aber Taylor Swift auf Platz drei, gefolgt von RAF Camora, Luciano und erst dann auf dem sechsten Platz Ayliva.

>>> Das ist Spotify

Der Streaminganbieter Spotify hat rund 550 Millionen Nutzer weltweit und gilt damit der meistgenutzte Musik-Streaming-Dienst der Welt.

Aktuell ist das Unternehmen mit Hauptsitz im schwedischen Stockholm in den Schlagzeilen, weil rund 1500 Stellen abgebaut werden sollen.

Unternehmenschef Daniel Ek begründet den Schritt mit dem verlangsamten Wirtschaftswachstum und den gestiegenen Zinsen.

