Diese Apotheken in Velbert impfen gegen Corona

Velbert. Die Zahl der Corona-Infektionen nimmt zu. Auch Apotheken in Velbert bieten Impfungen an. Für welchen Personenkreis sie sinnvoll sind.

Die Zahl der Infektionen mit dem Corona-Virus steigt wieder an, wenn auch nur langsam. Mitte des Monats soll der neue angepasste Impfstoff in den Arztpraxen und in den Apotheken verfügbar sein. Auch in Velbert gibt es nach Angaben der Apothekenkammer mehrere Apotheken, die eine Impfung anbieten.

Diese Velberter sollten sich impfen lassen

Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland empfiehlt Auffrischimpfungen allerdings mittlerweile nur noch bestimmten Gruppen, vorzugsweise im Herbst. Dazu gehören etwa Menschen ab 60, Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen ab einem Alter von sechs Monaten, Pflege- und Gesundheitspersonal sowie Angehörige von Risikopatienten. Mindestens zwölf Monate sollen in der Regel seit der letzten Impfung oder Infektion vergangen sein.

Diese Apotheken bieten nach Angaben der Apothekenkammer die Impfung an:

Rats Apotheke, Thomasstr 2A, www.ratsapotheke-velbert.de

Apotheke zum Schlotschmet, Blumenstr. 1, www.apotheke-zum-schlotschmet-velbert.de

Apotheke im Siepen, Goethestraße 2, www.apotheke-im-siepen-velbert.de/

Und im benachbarten Heiligenhaus: Hütten-Apotheke, Hauptstr. 207, www.lohmanns-apotheken.de/

Es empfiehlt sich einen Termin zu vereinbaren.

Grünes Licht für neuen Impfstoff

Für den neuen Impfstoff des Herstellers Biontech hatte die europäische Arzneimittelbehörde Ema zuvor grünes Licht gegeben, ab 18. September soll der Impfstoff zur Verfügung stehen. Digitale Impfzertifikate können laut Apothekerverband Nordrhein in Apotheken weiterhin ausgestellt werden, das System wurde nicht abgeschaltet. „Allerdings ist die Ausstellung nur noch auf Selbstzahlerbasis möglich“, sagte Thomas Preis, Chef des Verbands, der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. „Die Vergütung für Impfzertifikate betrug zuletzt 6 Euro.

Anstieg der Infektionsfälle beobachtet

Das Robert Koch-Institut (RKI) registriert derzeit ein Ansteigen der gemeldeten Infektionsfälle - wenn auch auf niedrigem Niveau. „Es gibt wieder höhere Infektionszahlen, es gibt auch wieder mehr Covid-positiv getestete Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen“, so der Vorstandsvorsitzende der Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß. Mit zunehmenden kühleren Temperaturen rechnet der DKG-Vorsitzende jedoch mit vielen anderen Erkrankungen.

