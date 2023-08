Diebe stehlen uralten VW Polo bei Velberter Autohändler

Velbert. Unbekannte Diebe haben einen VW-Polo bei einem Velberter Autohändler geklaut. Von dem Fahrzeug fehlt jede Spur.

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 27. Juli bis zum 7. August 2023 einen VW Polo gestohlen. Das Fahrzeug stand bei einem Autohändler auf der Nevigeser Straße zum Verkauf

Am Montag bemerkte der Besitzer des Autohauses den Diebstahl seines VW Polo IV. Der 21 Jahre alte VW Polo war auf dem seitlich der Nevigeser Straße gelegenen Parkstreifen, in Höhe des dortigen Discounters, zum Verkauf abgestellt. Zuletzt hatte er den grauen Kleinwagen mit einem geschätzten Wert von 3000 Euro am 27. Juli am Abstellort gesehen.

Nach dem in Velbert gestohlenen Fahrzeug wird international gefahndet

Bisher liegen der Velberter Polizei keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Fahrzeuges vor. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten grauen VW Polo, nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert