„Die Zünftigen“ aus Velbert laden zum Jeckenradeln ein

„Jede Kindertanzgruppe ist leichter zu händeln als Männer, die in die Jahre gekommen sind.“, lacht Natalie Nikolaus. Seit 2013 trainiert die Karnevalistin die berittene Männergruppe „Die Zünftigen“. Einmal die Woche trainieren die Tänzer, einstudiert wird immer ein Tanz für die kommende Karnevalssession – und dabei wird schnell deutlich, dass sich die Jecken dabei selbst nicht ernst nehmen. Mit dem Steckenpferd in der Hand und der Zimmermannskluft am Körper geht es dann los. „In Düsseldorf und Köln gibt es die bekannten Pferdegarden, wir hier in Velbert können uns nur die Steckenpferde leisten“, meint Stefan Hempelmann mit einem Zwinkern. Er ist schon seit Anfang an dabei und ist verantwortlich für die individuell gestalteten Pferde der Tänzer.

Die Trainerin ist Chefin der Männergruppe

„Unsere Gruppe hier hat sich damals auf einem Bierdeckel gegründet.“, so die Trainerin Nikolaus, „Wir dachten, es wäre doch cool so ´ne Männergruppe in Velbert zu etablieren.“ Nachdem sie dann in der Karnevalssession lauter Mitglieder durch Unterschriften auf ihrem Bierdeckel verpflichtet hatte, seien bei der Gründungsveranstaltung dann statt der erwarteten vier Leute gleich dreimal so viele da gewesen. „Dieses Jahr sind wir mittlerweile insgesamt 15 Tänzer.“, zählt Nikolaus. Das Besondere an der Gruppe: Die Mitglieder können aus allen Karnevalsvereinen der Stadt kommen. „Wir sind da vereinsungebunden“, erklärt Nikolaus. Eine Hierarchie gebe es ebenfalls nicht, doch die Trainerin flüstert nicht ganz ernst gemeint: „Hier wissen alle, dass ich die geheime Chefin bin, auch wenn die das nicht zugeben wollen.“

Aktiver Beitrag zum Klimaschutz

Dieses Jahr steht neben den regulären Auftritten in der Session aber auch eine ganz besondere Veranstaltung an. Die Gruppe organisiert das erste Velberter Jeckenradeln. Doch wie verbindet man Karneval und Fahrrad fahren? Unter dem Motto „CO2 neutral in den Karneval“ wird es eine karnevalistische Radtour geben. Am 11.01. um 11.11 Uhr – wie soll es auch anders sein – geht es los an der Straße zum Grünendahl. Der Weg führt dann über den Panoramaradweg in das Gewerbegebiet Hixholzer Weg. „Wichtig ist, sich mit einem warmen Kostüm zu verkleiden“, meint Fabio Baldassarre, „und dann einfach das Fahrrad schnappen und losradeln.“

Ruhige Radeltour mit Pausen

Wie kamen die Jecken auf diese Idee? „Wir wollten schon länger eine Veranstaltung anbieten und da das Thema Umwelt immer mehr aufkommt, wollen wir einfach ein Zeichen setzen“, erzählt Natalie Nikolaus. Zum Ausklang ist am Ziel für Getränke und Essen gesorgt, Firmen haben kostenlos ihre Hilfe angeboten. Der Erlös wird an einen wohltätigen Zweck gespendet. Das Ende der Veranstaltung ist offen und eine Anmeldung wird nicht benötigt. „Das ist nichts für Supersportler, da braucht man keine Angst haben.“ Zwischendurch wird natürlich auch eine Pause angelegt, denn die Zünftigen wollen es mal „ruhig angehen lassen“. Das Jeckenradeln ist die erste große Karnevalsveranstaltung im neuen Jahr. Auf die kommende Session freut sich die Gruppe schon, der diesjährige Tanz ist bisher noch ein streng gehütetes Geheimnis. Hempelmann kann aber verraten: „Es wird was Rockiges!“. Das erste Mal auf der Bühne zu sehen ist die Gruppe beim alljährlich stattfindenden Velberter Gardefestival am 1. Februar im EMKA-Sportzentrum.