Die Velberter strömen auf den ersten Feierabendmarkt 2023

Petra und Detlef Nicklich genießen den Abend auf dem Feierabendmarkt in Velbert.

Velbert. Der erste Feierabendmarkt des Jahres in Velbert war ein Erfolg: Viele Menschen sowie viele leckere Speisen und Getränke auf dem Platz am Offers.

Zwischenzeitlich sah es gar nicht gut aus für den ersten Feierabendmarkt des Jahres: Gegen Mittag peitschte der Regen wenig einladend über den Platz am Offers. Doch am Donnerstagnachmittag zeigte sich dann wieder die Sonne über der Stadt – und kaum war der von „Velbert aktiv“ organisierte Markt um 16 Uhr geöffnet, strömten auch schon die ersten Gäste auf den Platz.

Anders als beim Wochenmarkt steht beim Feierabendmarkt der Genuss im Mittelpunkt – und so hatten die Besucherinnen und Besucher die Qual der Wahl zwischen Räucherfisch, Knödeln, Burger, Pizza, Makkaroni, Chili (entweder con oder sin Carne), Reibekuchen und anderen deftigen Speisen. Einige genossen auch einfach ein Gläschen Wein vom Zehnthof aus Langenlonsheim oder einem vom „Keks“-Team zubereiteten Cocktail in der Vorabendsonne, die zwar nicht so recht wärmen wollte, aber dennoch immer mehr Menschen auf den Platz lockte.

Svenja Laink-Vissing bot auf dem Feierabendmarkt in Velbert „Mac and Cheese“ an. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Maibaum weist auf die nächsten Veranstaltungen in Velbert hin

Höhepunkt des Abends: Die „Zünftigen“ stellten – etwas verspätet – nach einem Marsch durch die Fußgängerzone den Maibaum auf. Dieser bleibt, anders als viele andere Maibäume, nun bis in den Herbst hinein stehen und weist auf die kommenden Veranstaltungen der Werbegemeinschaft hin, unter anderem auf die Sonnwendfeier (23. Juni), das Weinfest (10. bis 13. August) sowie die weiteren Feierabendmärkte (nächster Termin: 15. Juni).

Yogi Niehaus vom Kaffee-Kultbus bereitete Kaffeespezialitäten für die Besucher des Feierabendmarktes in Velbert zu. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

