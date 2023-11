Die Velberter Postbankfiliale bleibt geschlossen

Die Postbank-Filiale in Velbert bleibt am Mittwoch geschlossen.

Velbert. Wegen einer Betriebsversammlung öffnet die Velberter Filiale der Postbank am Mittwoch ihre Türen nicht. Es gibt aber teils Ausweichmöglichkeiten.

Die Velberter Postbankfiliale bleibt am Mittwoch, 22. November ganztägig geschlossen. Der Betriebsrat führt für Filial-Mitarbeitende der Postbank in Teilen Nordrhein-Westfalens eine Betriebsversammlung durch. Die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel öffnen an diesem Tag regulär.

Postbank bedauert Schließung

Die Filialen der Postbank bieten Kundinnen und Kunden neben Bankdienstleistungen auch Serviceleistungen rund um das Brief- und Paketgeschäft der Deutschen Post. Die Postbank bedauert diese Serviceeinschränkung und bittet ihre Kundinnen und Kunden um Verständnis.

Gesetzlich verpflichtet

Wie andere Unternehmen auch, ist sie gesetzlich verpflichtet, ihren Beschäftigten die Teilnahme an Betriebsversammlungen auch während der Arbeitszeit zu ermöglichen. Zeitpunkt und Dauer der Betriebsversammlung legt der Betriebsrat fest. Die Postbank hat darauf keinen Einfluss.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert