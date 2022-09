Jahrmarkt Die Velberter Herbstkirmes lockt in die Innenstadt

Velbert. Ende September ist wieder Kirmes in der Velberter Innenstadt. Zahlreiche Fahrgeschäfte bieten abwechslungsreiche Unterhaltung an.

Es wird wieder wild in der Velberter Innenstadt: Vom 30. September bis zum 3. Oktober steht die City ganz im Zeichen der Herbstkirmes. Auch in diesem Jahr gibt es, so versprechen die Schausteller, rasante Action, duftendes Popcorn und jede Menge Spaß für die ganze Familie. Break Dance, X-Force oder auf dem Autoscooter bieten kurzweilige Unterhaltung.

Außerdem wird am Samstag, 1. Oktober, nach Einbruch der Dunkelheit ein großes Höhenfeuerwerk gezündet. Eröffnet wird der Rummel am Freitag, 30. September um 14 Uhr. Der letzte Kirmestag ist am Montag, 3. Oktober.

