Die Tafel Niederberg

Weihnachtstüten verteilte die Tafel Niederberg auch an ihren Standorten in Wülfrath (17. Dezember), Neviges (17. Dezember), Langenberg (17. Dezember) und Heiligenhaus (18. Dezember).

Fünf Mal pro Woche können bedürftige Menschen in der Regionen an sechs Standorten ein gesponsertes Mittagessen und überzählige, gespendete Lebensmittel für den persönlichen Bedarf gegen einen Obolus mit nach Hause nehmen. Die Bedürftigkeit wird auf der Grundlage aktueller Einkommensnachweise überprüft. Die Tafel-Card berechtigt zum Einkauf an zwei Standorten pro Woche.