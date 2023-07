Die Standorte: Hier wird diese Woche in Velbert geblitzt

Velbert. Die Polizei und die Stadt Velbert kündigen für die Woche 31. Juli bis 6. August Tempokontrollen in Velbert-Mitte, Neviges und Langenberg an.

Unter anderem an folgenden Stellen werden Stadt, Kreis und Kreispolizei in dieser Woche die Geschwindigkeit kontrollieren:

Am Montag, 31. Juli, in Langenberg (Klippe, Hauptstraße), Velbert-Mitte (Hefeler Straße, Am Höfgessiepen), Neviges (Hügelstraße, Asbrucher Straße); am Dienstag, 1. August, in Langenberg (Bleiberg-, Bökenbuschstraße), Mitte (Kastanienallee, Langenhorster Straße), Neviges (Kuhlendahler Straße, Kirchstraße); Mittwoch (2. August) in Langenberg (Balkhauser Weg, Hattinger Straße), Mitte (Hardenberger Straße, Am Hardenberger Hof), Neviges (Donnenberger-, Wülfrather Straße); Donnerstag (3. August) in Langenberg (Vogteier-, Voßkuhlstraße), Mitte (Parkstraße, Am Thekbusch), Neviges (Am Rosenhügel, Goethestraße); Freitag (4. August) in Langenberg (Hohl-, Hüserstraße), Mitte (Am Lindenkamp, Mettmanner Straße), Neviges (Elberfelder Straße (verkehrsberuhigter Bereich), Siebeneicker Straße).

