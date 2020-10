Die Post eröffnet eine neue Filiale im City-Kiosk

Velbert. Briefmarken und Packsets können demnächst auch an der unteren Friedrichstraße in Velbert gekauft werden. Auch ein Abholservice ist geplant.

Die Deutsche Post eröffnet am 1. Dezember 2020 im City-Kiosk in Velbert, Friedrichstr. 83 eine neue, zusätzliche Filiale. Durch diese Neueröffnung würden die Standortsicherung und der Kundenservice der Deutschen Post in Velbert-Mitte weiter ausgebaut, so die Post in ihrer Mitteilung.

In der neuen Filiale können die Kunden z.B. Brief- und Paketmarken, Einschreibenmarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehört ebenso zum Angebot der neuen Filialen. Außerdem können Kunden dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen.

Postgeheimnis bleibt gewahrt

Das Postgeheimnis bleibe gewahrt, versichert die Post. Das Team der neuen Filiale wird hierzu genauso verpflichtet wie die Postmitarbeiter. Die Filiale im Einzelhandel hat neben den verbesserten und kundenfreundlichen Öffnungszeiten einen weiteren Vorteil: Die Kunden können verschiedene Einkäufe schnell und bequem an einem Ort erledigen. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.