Die Nachrichtenübersicht für Oktober 2020

Corona in Velbert: Samstag, 31. Oktober

Die Zahl der Infizierten seit Beginn der Corona-Pandemie ist im Kreis Mettmann auf 3862 Menschen gestiegen. Von Freitag auf Samstag kamen damit 84 Neuinfektionen hinzu. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 153,2. Diese Zahlen beruhen auf den Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Samstag, 0 Uhr.

Freitag, 30. Oktober

Am Freitag meldet das Robert-Koch-Institut für den Kreis Mettmann eine Inzidenz von 144,6. Damit stieg die Zahl erneut um mehr als zehn. Im gesamten Kreis sind 834 Menschen derzeit positiv auf den Coronavirus getestet worden, an der Spitze liegt wieder Velbert mit 165. 27 Menschen sind neuinfiziert, 425 in Quarantäne und zwölf im Krankenhaus. 175 Velberterinnen und Velberter gelten als genesen, 746 Menschen wurden offiziell positiv getestet. 26 Personen sind an den Folgen des Virus verstorben.

Donnerstag, 29. Oktober

Am Donnerstag steigt die Inzidenz erneut auf einen Höchstwert: 131,2 meldet das Robert-Koch-Institut (Zahlen vom 29. Oktober, 0 Uhr). Die Fallzahlen haben kreisweit erneut zugenommen. Ein Erkrath gibt es derzeit 54 Infizierte, in Haan 48, in Heiligenhaus 46, Hilden 104, Langenfeld 65, Mettmann 81, Monheim 79, Ratingen 122, Wülfrath 56. Am meisten Infizierte gibt es weiterhin in Velbert mit 148. 444 Menschen sind derzeit in der Schlossstadt in Quarantäne, neun im Krankenhaus, 546 gelten als genesen. Einen weiteren Todesfall hat es gegeben: Gestorben ist ein 80-jähriger Hildener.

Mittwoch, 28. Oktober

Die Inzidenz ist, anders als am Vormittag gemeldet, auch im Kreis Mettmann wieder leicht gestiegen. Das meldet das RKI nachträglich. Sie liegt heute bei 120,7. Das Kreisgesundheitsamt meldet zudem vier Todesfäölle. Verstorben sind ein 85-jähriger Mann aus Ratingen, eine 82-jährige Frau aus Velbert, ein 82-jähriger Mann aus Haan sowie eine 96-jährige Frau aus Heiligenhaus. Die Fallzahlen für Velbert: 111 Menschen sind aktuell erkrankt, 16 neu infiziert, 464 Menschen befinden sich in Quarantäne und zehn im Krankenhaus. 535 Menschen gelten als genesen, 25 starben an den Folgen von Covid-19. Bislang gab es in Velbert offiziell 671 Infizierte.

Dienstag, 27. Oktober

113,5: Die Inzidenz im Kreis Mettmann ist erneut gestiegen - doch die Anzahl der Infizierten nimmt in Velbert erstmals wieder leicht ab. 103 Menschen sind aktuell positiv auf den Corona-Virus getestet worden, Neuerkrankte gibt es heute keine. In Quarantäne befinden sich 463 Menschen, im Krankenhaus behandelt werden 10. 528 Velberterinnen und Velberter sind inzwischen genesen, 24 verstorben bei insgesamt 655 Erkrankungsfällen.

Montag, 26. Oktober

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Mettmann ist am Montag weiter gestiegen: Der Wert liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) jetzt bei 108,5. Noch am Samstag lag er deutlich unter der 100er-Marke. Laut Gesundheitsamt des Kreises Mettmann gibt es in Velbert nun 127 aktuell Infizierte, davon sieben Neuerkrankte. 486 Velberterinnen und Velberter befinden sich in Quarantäne, neun im Krankenhaus. 504 gelten mittlerweile als genesen, insgesamt haben sich seit beginn der Pandemie nachweislich 655 Velberterinnen und Velberter mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt im Kreis Mettmann weiterhin bei 94 (Velbert 24).

Sonntag, 25. Oktober

Erstmals übersteigt die Inzidenz im Kreis Mettmann die 100 und liegt am Sonntag bei 104,2. 575 Menschen sind aktuell infiziert, 81 Neuerkrankte gibt es. In Quarantäne befinden sich derzeit 1959 Menschen, 49 im Krankenhaus. Als Genesen gelten 2521 Menschen, 94 verstarben. Die Summer aller Infizierten liegt nun bei 3190.

Samstag, 24. Oktober

Die Zahl der Infizierten im Kreis Mettmann ist immer noch hoch. Am Samstag wurden 518 gezählt, das waren drei weniger als am Freitag. Die meisten Infizierten gibt es mit 123 in Velbert. Die Inzidenz im Kreis (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 88,8.

Freitag, 23. Oktober

Nun muss auch in der ersten Fußgängerzone im Kreis Mettmann eine Maske getragen werden – in Hilden, werktäglich von 10 bis 18 Uhr. Das hat der Kreis Mettmann durch eine Allgemeinverfügung, die am 24. Oktober Kraft tritt, angeordnet. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag Infizierte in Erkrath 37 (Vortag: 34), in Haan 31 (28), in Heiligenhaus 34 (26), in Hilden 66 (53), in Langenfeld 40 (35), in Mettmann 41 (34), in Monheim 44 (38), in Ratingen 73 (64), in Velbert 115 (116) und in Wülfrath 40 (37). Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 76,8 (87,3).

Donnerstag, 22. Oktober

Zahlen der Menschen im Kreis Mettmann, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben steigen weiter. Nun sind es bereits 466, die Inzidenz beträgt 87,3. Dennoch denkt der Kreis Mettmann derzeit noch nicht darüber nach, Amtshilfe bei der Bundeswehr zu erbitten, etwa um die Nachverfolgung der Kontakte von Corona-Infizierten vorzunehmen. Das bestätigte am Mittwoch Kreissprecherin Tanja Henkel auf Anfrage dieser Redaktion.

Auch in Velbert ist die Zahl der Infizierten erneut angestiegen auf nunmehr 116, am Mittwoch waren es noch 92. Auch die anderen Städte des Kreises Mettmann verzeichnen steigende Infektionszahlen. Erkrath 3 (Vortag: 31); Haan 28 (24), Heiligenhaus 26 (19), Hilden 53 (49), Langenfeld 35 (32), Mettmann 34 (29), Monheim 38 (32), Ratingen 64 (52) und Wülfrath 37 (34).

Mittwoch, 21. Oktober

ie Corona-Pandemie hat in Velbert ein weiteres Todesopfer gefordert. Eine 81-jährige Velberterin verstarb an den Folgen der Krankheit. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch Infizierte Erkrath 31 (Vortag: 31), in Haan 24 (20), in Heiligenhaus 19 (15), in Hilden 49 (39), in Langenfeld 32 (31), in Mettmann 29 (27), in Monheim 32 (26), in Ratingen 52, in Velbert 92 (85)und in Wülfrath 34 (31). Sieben Velberter liegen im Krankenhaus, 420 befinden sich in Quarantäne. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 81,3 (75,4).

Dienstag, 20. Oktober

Drei weitere Menschen sind im Kreis Mettmann an den Folgen der Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben, wie der Kreis mitteilt: Eine 89-Jährige aus Ratingen mit Vorerkrankungen, eine 78-Jährige aus Erkrath mit Vorerkrankungen und ein 91-Jähriger aus Velbert mit Vorerkrankungen

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag Infizierte, iin Erkrath 32 (Vortag: 29), in Haan 20 (18) , in Heiligenhaus 15 (16), in Hilden 39 (41), in Langenfeld 31 (39), in Mettmann 27 (29), in Monheim 26 (31), in Ratingen 52 (54), in Velbert 85 (79) und in Wülfrath 31 (27). Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 75,4 (Vortag: 72,3). Derzeit gibt es keine neuen Außenbereiche im Kreisgebiet, die so stark frequentiert werden, dass eine Maskenpflicht aktuell notwendig wäre.

Montag, 19. Oktober

Weil die Inzidenz in im Kreis Mettmann mit derzeit 72,3 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) deutlich über der Gefährdungsstufe 2 (Inzidenz 50) liegt, treten weitere Einschränkungen in Kraft. Die Maskenpflicht kann auch in regelmäßig stark frequentierten Außenbereichen verordnet werden, in denen der Mindestabstand kaum einzuhalten ist. In der Öffentlichkeit dürfen sich außerhalb von Familien und Personen zweier Hausstände nur noch Gruppen von höchstens fünf Personen treffen. Der Betrieb gastronomischer Einrichtungen und der Verkauf alkoholischer Getränke ist von 23 Uhr bis 6 Uhr unzulässig. Zudem gilt ab dem 21.10. : Bei Veranstaltungen sind innen und außen maximal 100 Personen zulässig; es sei denn, die zuständige Behörde lässt Ausnahmen auf Basis eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes zu.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag Infizierte, davon in Erkrath 29, in Haan 18, in Heiligenhaus 16, in Hilden 41( Vortag: 40), in Langenfeld 39, in Mettmann 29, in Monheim 31, in Ratingen 53( 54), in Velbert 79 (77)und in Wülfrath 27.

Sonntag, 18. Oktober

Laut dem Robert Koch-Institut liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Mettmann über der 70er-Marke: 74,8. Damit ist sie im Vergleich zum Samstag deutlich angestiegen. Am Freitag lag der Wert ebenfalls schon über 70. Insgesamt zählt das RKI 2.678 Coronafälle seit Beginn der Pandemie.

Samstag, 17. Oktober

Die Sieben-Tage-Inzidenz im gesamten Kreis Mettmann sind am Samstag laut Robert-Koch-Institut leicht gesunken: von 70,2 am Freitag auf jetzt 68,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Im gesamten Kreis sind seit Beginn der Pandemie 90 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

Freitag, 16. Oktober

Die Zahl der Coronafälle im Kreis Mettmann hat erneut zugenommen. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes liegt die Inzidenz (Zahl der Neuansteckungen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) nun bei 70,2, am Donnerstag waren es noch 63,0.

Donnerstag, 15. Oktober

Die Zahl der Coronafälle im Kreis Mettmann hat erneut zugenommen. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes liegt die Inzidenz (Zahl der Neuansteckungen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) nun bei 63,0, am Mittwoch waren es 54,4. Es hat im Kreis auch ein weiteres Todesopfer gegeben, nun sind 90 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

Mittwoch, 14. Oktober

er Kreis jetzt Corona-Risikogebiet. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ist die Inzidenz im Kreis Mettmann auf 54,4 gestiegen. Damit treten eine ganze Reihe von Beschränkungen in Kraft.

Der Kreis hat eine Allgemeinverfügung veröffentlicht, die am Donnerstag, 15. Oktober, in Kraft tritt. Nur noch fünf Personen dürfen sich im öffentlichen Raum treffen. Diese Beschränkung gilt auch für die Gastronomie, Handel, Freizeit- und Vergnügungsstätten.

Bei Sportveranstaltungen, sonstigen Veranstaltungen und Versammlungen in geschlossenen Räumen, Konzerten und sonstigen Aufführungen gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auch am Sitz- oder Stehplatz. Auch in öffentlichen Gebäude muss eine Maske getragen werden. Dies gilt auch für Märkte – in den Gängen und an den Ständen. Die Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen und Versammlungen wird auf 20 Prozent der normalen Kapazität des Veranstaltungsortes begrenzt, höchstens jedoch auf 500 Personen im Außenbereich und 250 Personen in geschlossenen Räumen – hier gibt es Ausnahmen z.B: bei Demos.

An Festen (Veranstaltungen mit vornehmlich geselligem Charakter) aus einem herausragenden Anlass im Sinne der Corona-Schutzverordnung dürfen höchstens 25 Personen teilnehmen. Feste ab dem 23. Oktober sind vom Veranstalter bei der jeweils zuständigen örtlichen Ordnungsbehörde mindestens fünf Werktage vorher anzuzeigen.

Gaststätten sind in der Zeit von null bis 6 Uhr zu schließen. Zulässig bleiben in dieser Zeit der Außer-Haus-Verkauf und die Belieferung mit Speisen und nichtalkoholischen Getränken. Der Ausschank, die Abgabe und der Verkauf von alkoholischen Getränken sind in der Zeit von null bis sechs Uhr an allen Verkaufs- und sonstigen Ausgabestellen verboten.