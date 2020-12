Die Nachrichtenübersicht für November 2020

Montag, 30. November

Die Zahl der positiv Getesteten ist über das Wochenende wieder angestiegen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 948 Infizierte, davon in Erkrath 75 (Vortag: 73) , in Haan 41 (46), in Heiligenhaus 82 (79), in Hilden 86, in Langenfeld 84 (72), in Mettmann 85 (79), in Monheim 95 (85), in Ratingen 153 (150), in Velbert 203 (189)und in Wülfrath 44 (47). Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Angaben des Landeszentrums Gesundheit NRW bei 136,1 (Vortag: 128,5).

Sonntag, 29. November

Laut Robert.Koch-Institut der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert weiter und liegt nun bei 128,5. Wie viele Menschen sich im Kreis neu infiziert haben und wie die Zahlen sich verteilen, teilt der Kreis Mettmann heute Mittag mit.

Samstag, 28. November

Im Kreis Mettmann haben sich 77 Menschen mit dem Corona-Virus neu infiziert. Insgesamt gibt es 938 Infizierte. In Velbert gibt es derzeit 216 Fälle und 12 Neu-Infizierte. In Heiligenhaus sind es derzeit 76 Fälle und zehn Neuinfizierte. Verstorben ist ein 59-jähriger Mann sowie eine 94-jährige Frau aus Heiligenhaus, ein 80-jähriger Mann aus Erkrath und eine 87-jährige Frau Monheim.

Das Robert-Koch-Institut teilt einen Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 130,2 für den Kreis Mettmann mit. Damit sinkt der Wert weiter, lag er am Vortag noch bei 139,6. Die konkreten Zahlen für die einzelnen Städte des Kreises werden mittags mitgeteilt.

Freitag, 27. November

In Velbert sind derzeit 235 Menschen mit dem Coronoavirus infiziert, 19 von ihnen werden im Krankenhaus behandelt. Diese Zahlen nannte jetzt der Kreis Mettmann. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Infizierte 65 (Vortag: 50), in Haan 46 (38), in Heiligenhaus 85 (87), in Hilden 110 (108), in Langenfeld 92 (88), in Mettmann 63 (67), in Monheim 97 (111), in Ratingen 173 (179), in Velbert 235 (234) und in Wülfrath 57 (68). Die aktuelle Inzidenz liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 139,6 (154,0).

Donnerstag, 26. November

Die Zahl der infizierten Menschen im Kreis Mettmann hat innerhalb von 24 Stunden wieder deutlich zugenommen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnete der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 1030 Infizierte, am Mittwoch waren es noch 973. Infizierte gab es in Erkrath 50 (Vortag: 39) , in Haan 38 (37), in Heiligenhaus 87 (86), in Hilden 108 (104), in Langenfeld 88 (87), in Mettmann 67 (69), in Monheim 111 (104), in Ratingen 179 (163), in Velbert 234 (222) und in Wülfrath 68 (62). 5801 Personen gelten inzwischen als genesen. Verstorben sind eine 83-Jährige aus Mettmann und eine 80-Jährige aus Hilden. Verstorbene zählt der Kreis bislang 148. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 154,0 (158,4).

Mittwoch, 25. November

Zehn weitere Menschen im Kreis Mettmann sind infolge einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben, meistens in Kliniken. Einige Erkrankte sind in Kliniken außerhalb des Kreises verstorben, deshalb erreichten die Meldungen den Kreis zum Teil verspätet. Verstorben sind eine 74-Jährige, ein 79-Jähriger, ein 74-Jähriger und eine 81-Jährige aus Monheim, ein 68-Jähriger, ein 80-Jähriger und ein 90-Jähriger aus Heiligenhaus, ein 88-Jähriger aus Langenfeld, eine 88-Jährige aus Mettmann und ein 94-Jähriger aus Wülfrath. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch Infizierte in Erkrath 39 (Vortag: 37), in Haan 37 (41), in Heiligenhaus 86 (93), in Hilden 104 (108), in Langenfeld 87 (83), in Mettmann 69 (68), in Monheim 104 (106), in Ratingen 163 (158), in Velbert 222 (230) und in Wülfrath 62 (66). Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 158,4 (157,5).

Dienstag, 24. November

Am Wochenende und am Montag sind weitere Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben: zwei Heiligenhauserinnen (78; 90), ein 89-jähriger Hildener, eine 90-jährige Mettmannerin, eine 93-jährige Velberterin und ein 82-jähriger Velberter. Infizierte verzeichnet der am Dienstag in Erkrath 37 (Vortag: 49), in Haan 41 (39), in Heiligenhaus 93 (108), in Hilden 108 (110), in Langenfeld 83 (59), in Mettmann 68 (75), in Monheim 106 (109), in Ratingen 158 (166), in Velbert 230 (228) und in Wülfrath 66 (74). Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 157,5 (143,1).

Montag, 23. November

Im Kreis Mettmann laufen bereits die Vorbereitungen zur Installierung eines Impfzentrums. Einen Standort gibt es noch nicht. Die Landesregierung stimmt sich derzeit mit den Landräten und Oberbürgermeistern ab. „Sobald die genaue Vorgaben feststehen, intensiviert der Kreis die Suche nach einem Standort“, so Kreissprecherin Tanja Henkel. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag Infizierte in Erkrath 49, in Haan 39 (Vortag: 32), in Heiligenhaus 108 (115), in Hilden 110 (113), in Langenfeld 59 (49), in Mettmann 75 (82), in Monheim 109(111), in Ratingen 166 (168), in Velbert 228 (232) und in Wülfrath 74 (71). Der heutige Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt laut Robert-Koch-Institut bei 143,1 und ist somit im Vergleich zum Vortag wieder gesunken.

Sonntag, 22. November

Das Robert-Koch-Institut meldet für den Kreis Mettmann einen gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenz-Wert. Heute liegt er bei 159,4. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 1022 Infizierte, davon in Erkrath 49, in Haan 32, in Heiligenhaus 115, das sind zehn Neuinfizierte, in Hilden 113, in Langenfeld 49, in Mettmann 82, in Monheim 111, in Ratingen 168, in Velbert 232, das sind 17 Neuinfizierte, und in Wülfrath 71.5435 Personen gelten inzwischen als genesen. Verstorbene zählt der Kreis bislang insgesamt 130.

Samstag, 21. November

Das Robert-Koch-Institut meldet für den Kreis Mettmann einen gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenz-Wert. Heute liegt er bei 163,9 am Vortag noch bei 180,2. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Samstag kreisweit 1014 Infizierte, davon in Erkrath 53, in Haan 32, in Heiligenhaus 112, in Hilden 110, in Langenfeld 57, in Mettmann 80, in Monheim 102, in Ratingen 163, in Velbert 234 und in Wülfrath 71.5352 Personen gelten inzwischen als genesen. Verstorben sind eine 92-jährige Frau und ein 79-jähriger Mann aus Wülfrath sowie eine 85-jährige Frau aus Heiligenhaus. Verstorbene zählt der Kreis damit bislang insgesamt 130.

Freitag, 20. November

Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie hat der Kreis Mettmann nun auch Unterstützung von der Bundeswehr. Zehn Soldaten aus der Panzerbrigade Augustdorf sind aktuell im Gesundheitsamt aktiv und helfen bei der Kontaktnachverfolgung.

Ausgestattet mit IT und Telefon haben sie ein festes Großraumbüro bezogen. Dort können sie unter genügend Abstand konzentriert arbeiten. Oberstleutnant Peter Herbst, stellvertretender Leiter des Kreisverbindungskommandos, berichtet, dass die Soldaten bereits über 1160 Kontakte ermittelt haben. Dazu haben sie 720 Termine zur Abstrichentnahme organisiert und über 3000 medizinische Pakete für Pflegeeinrichtungen gepackt.

„Schnell und unbürokratisch Hilfe angeboten“

Landrat Thomas Hendele ist froh über diese zusätzliche Unterstützung: „Die Soldaten haben sich sogleich sehr gut in unser Team eingefügt und sind eine große Hilfe. Es ist ein tolles Signal der Bundeswehr, dass sie uns in dieser Krisensituation schnell und unbürokratisch Hilfe angeboten hat.“ Die Unterstützung durch die Soldaten wird zunächst bis zum 8. Januar fortgeführt.

Zwei weitere Menschen sind infolge einer Infizierung mit Corona verstorben: ein 82-Jähriger aus Heiligenhaus und ein 80-Jähriger aus Erkrath. Infizierte gab es Freitag in Erkrath 67 (Vortag: 78), in Haan 38 (35), in Heiligenhaus 132 (136), in Hilden 123(114), in Langenfeld 58 (63), in Mettmann 78, in Monheim 96 (99), in Ratingen 175 (144), in Velbert 242 (249) und in Wülfrath 81 (63).

Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts ist der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert für den Kreis Mettmann wieder gestiegen. Er liegt nun, Stand 0 Uhr, bei 180,2.

Donnerstag, 19. November

Das Robert-Koch-Institut teilt einen gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenz-Wert für den Kreis Mettmann mit. Der Wert liegt heute, Stand 0 Uhr bei 172,8 Am Vortag lag er bei 184,1. Wie die Infektionen sich auf die einzelnen Städte verteilen, teilt der Kreis Mettmann mittags mit.

Mittwoch, 18. November

Drei weitere Menschen sind an den Folgen von Corona verstorben: eine 85-Jährige aus Ratingen, ein 72-Jähriger aus Monheim und ein 85-Jähriger aus Monheim. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 98 Infizierte in Erkrath 85 (Vortag: 90), in Haan 37, in Heiligenhaus 121 (114), in Hilden 109 (112), in Langenfeld 61 (62), in Mettmann 77 (83), in Monheim 80 (95), in Ratingen 122 (114), in Velbert 234 (252)und in Wülfrath 62 (44). Laut den Werten des Robert-Koch-Instituts ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert wieder gestiegen. Er liegt, Stand 0 Uhr, bei 184,1.

Dienstag, 17. November

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag Infizierte in Erkrath 90 (88), in Haan 37 (42), in Heiligenhaus 114 (107), in Hilden 112 (109), in Langenfeld 62 (68), in Mettmann 83 (86), in Monheim 95 (89), in Ratingen 114 (115), in Velbert 252 (264) und in Wülfrath 44 (61). Das Robert-Koch-Institut meldet für den Kreis Mettmann einen Sieben-Tage-Inzidenz von 175,5. Damit ist der Wert gegenüber zum Vortag gesunken.

Montag, 16. November

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag Infizierte in Erkrath 88 (Vortag:96), in Haan 42 (39), in Heiligenhaus 107 (97) , in Hilden 109 (107), in Langenfeld 68 (70), in Mettmann 86 (71), in Monheim 89 (91), in Ratingen 115 (103), in Velbert 264 (249)und in Wülfrath 61. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert ist für den Kreis Mettmann laut Angaben des Robert-Koch-Instituts wieder gestiegen. Er liegt heute, Stand 0 Uhr bei 182,7. Am Vortag lag er bei 177,7.

Sonntag, 15. November

Das Robert-Koch-Institut teilt einen leicht gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenz-Wert für den Kreis Mettmann mit. Der Wert liegt heute, Stand 0 Uhr bei 177,7. Am Vortag lag er bei 179,8. Wie die Infektionen sich auf die einzelnen Städte verteilen, teilt der Kreis Mettmann mittags mit.

Samstag, 14. November

Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert für den Kreis Mettmann ist laut Robert-Koch-Institut wieder gestiegen und liegt nun bei 179,8. Die konkreten Zahlen für Velbert und die umliegenden Städte teilt der Kreis Mettmann mittags mit.

Freitag, 13. November

Das Robert-Koch-Institut meldet für den Kreis Mettmann einen Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 162,5. Damit ist der Wert gegenüber zum Vortag gesunken. Genaue Zahlen für Velbert und Heiligenhaus teilt der Kreis Mettmann mittags mit.

Donnerstag, 12. November

Erneut ist ein Velberter an den Folgen von Corona verstorben. Der Mann wurde 56 Jahre alt. Auch ein 84-jähriger Hildener verstarb. Es wurden auch deutlich mehr Infizierte registriert. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag Infizierte in Erkrath 107 (Vortag: 90), in Haan 34 (32), in Heiligenhaus 84 (62), in Hilden 127 (117), in Langenfeld 66 (61), in Mettmann 66 (55), in Monheim 98 (87), in Ratingen 127 (120), in Velbert 243 (219) und in Wülfrath 49 (40). Die aktuelle Inzidenz liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 167,0 (164).

Das Robert-Koch-Institut meldet für den Kreis Mettmann 167,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage und ist damit wieder leicht gestiegen. Am Mittwoch lag der Inzidenzwert bei 164,3.

Mittwoch, 11. November

Erneut ist der Inzidenzwert im Kreis Mettmann gesunken und liegt nun bei 164,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage und ist damit deutlich gesunken. Am Dienstag lag der Inzidenzwert bei 179,2.

Unterdessen gehen die Infizierten-Zahlen im Kreis Mettmann langsam zurück. Die Inzidenz liegt nun bei 164,3 (Vortag: 179,2). Auch einige Städte registrieren leicht sinkende Zahlen: Erkrath 90 (83), in Haan 32 (31), in Heiligenhaus 62 (80), in Hilden 117 (123), in Langenfeld 61 (76), in Mettmann 55 (60), in Monheim 87 (84), in Ratingen 120 (118),in Velbert 219 (239) und in Wülfrath 40 (45).

Dienstag, 10. November

Die Zahl der Infizierten im Kreis Mettmann ist zurückgegangen. In Velbert wurden am Dienstag noch 239 Infizierte gezählt, am Montag waren es noch 271. Allerdings ist eine weitere Velbertin (80) gestorben. Die weiteren Zahlen aus dem Kreis: 83 (Vortag: 81), in Haan 31 (39), in Heiligenhaus 80 (69), in Hilden 123 (134), in Langenfeld 76 (74), in Mettmann 60 (54), in Monheim 84 (95), in Ratingen 118 (135) und in Wülfrath 45 (38).Die Inzidenz im Kreis Mettmann (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) ist am Dienstag mit 179,2 nahezu gleich geblieben.

Montag, 9. November

Die Inzidenz im Kreis Mettmann ist erneut leicht gesunken auf 178,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern (Vortag 182,7) innerhalb der letzten 7 Tage (Stand 0 Uhr). Seit Beginn der Pandemie wurden 4926 Infektionen gemeldet. Weitere Todesfälle gab es nicht zu beklagen.

Sonntag, 8. November

Die Inzidenz im Kreis Mettmann ist wieder leicht gesunken auf 182,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage. Der Kreis hat dem Robert-Koch-Institut 99 Neuinfektionen gemeldet (Stand 0 Uhr). Seit Beginn der Pandemie wurden 4876 Infektionen gemeldet. Weitere Todesfälle gab es nicht zu beklagen.

Samstag, 7. November

Am Samstag gibt das RKI die Sieben-Tage-Inzidenz mit 189,5 an. Zugleich ist ein weiterer Todesfall im Kreis zu beklagen. Nunmehr sind 109 Menschen an den Folgen einer Coronainfektion verstorben.

Freitag, 6. November

Die Inzidenz im (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) im Kreis Mettmann ist wieder gestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts beträgt sie nun 202,9. Das Ordnungsamt der Stadt Velbert weist darauf hin, dass auch auf Spielplätzen, Märkten und an Bushaltestellen Gesichtsmasken getragen werden müssen. Von 23 bis 6 Uhr darf kein Alkohol verkauft werden.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag Infizierte in Erkrath 83 (Vortag: 85), in Haan 50 (44), in Heiligenhaus 85 (83), in Hilden 151 (144) , in Langenfeld 93 (88), in Mettmann 56 (68), in Monheim 97 (90), in Ratingen 140 (158) , in Velbert 306 (283)und in Wülfrath 55 (64). Warum die Zahl der Infizierten in Velbert doppelt so hoch ist wie im etwas gleich großen Ratingen, dafür hat der Kreis Mettmann auch keine Erklärung. „Es gibt keine besonderen Cluster oder Hotpspots“, so eine Sprecherin des Kreises am Freitag.

Donnerstag, 5. November

Die Inzidenz ist leicht zurückgegangen und beträgt nun 198,3. Die Zahlen veröffentlichte das Robert-Koch-Institut. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag Infizierte in Erkrath 85 (Vortag: 70), in Haan 44 (39), in Heiligenhaus 83 (84), in Hilden 144 (131), in Langenfeld 88 (82), in Mettmann 68 (62), in Monheim 90 (91), in Ratingen 158 (135), in Velbert 283 (260) und in Wülfrath 64 (66).

Mittwoch, 4. November

Ab Donnerstag (5. November) wird es auch im Kreis Mettmann eine Corona-Teststation als „Walk-In“ für Jedermann geben. Das Düsseldorfer Labor Zotz Klimas eröffnet die Station in Ratingen am Ostbahnhof. Personen aus dem Kreis Mettmann können sich dort ohne Anmeldung sowohl aus eigenem Antrieb (auf eigene Kosten) als auch nach Überweisung durch niedergelassene Ärzte testen lassen.

Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) im Kreis Mettmann hat am Mittwoch mit 202,2 die 200er-Marke überschritten. Im Kreis sind erstmals mehr als tausend Menschen getestet infiziert. Allein in Velbert wurden innerhalb eines Tages 50 Neuinfektionen registriert, nun gibt es 260 Erkrankte.

Zwei weitere Menschen sind an Corona verstorben: ein 79-Jähriger aus Velbert und eine 90-Jährige aus Monheim. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch Infizierte in Erkrath 70 (Vortag: 62), in Haan 39 (43), in Heiligenhaus 84 (69), in Hilden 131 (123), in Langenfeld 82 (78), in Mettmann 62 (65), in Monheim 91 (78), in Ratingen 135 (131), in Velbert 260 (223) und in Wülfrath 66 (67).

Dienstag, 3. November

Die Inzidenz im Kreis Mettmann ist weiter gestiegen und liegt nach Angaben des Robert-Koch-Institutes nun bei 190,7. Zudem gibt es ein weiteres Todesopfer im Kreis zu beklagen, nunmehr sind es 106.

Montag, 2. November

ie Zahl der Menschen, die in Velbert mit Corona infiziert sind, hat mit 204 die 200-Marke überschritten. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag Infizierte in Erkrath 62 (Vortag: 59), in Haan 48 (49), in Heiligenhaus 63 (60), in Hilden 116 (113), in Langenfeld 65 (70), in Mettmann 72 (69), in Monheim 83 (79), in Ratingen 132 (117) und in Wülfrath 67 (69). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Mettmann ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts erneut gestiegen auf nunmehr 168,9, obwohl am Wochenende in der Regel weniger getestet wird.

Sonntag, 01. November

Zwar gibt es am Sonntag keine aktuellen Zahlen für die Stadt Velbert, das Robert-Koch-Institut vermeldet jedoch die aktuelle Lage im Kreis Mettmann. So sieht es derzeit aus: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Mettmann liegt dem RKI zufolge nun bei 164,7 (Vortag: 153,2). Bis 0 Uhr wurden 134 neue Fälle übermittelt. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis 3996 Infektionen gemeldet.