Die Nachrichten aus dem Dezember im Überblick

Aktuelle Fallzahlen aus Velbert, neue Verordnungen des Kreises und mehr: Alle Informationen rund um die Corona-Pandemie in unserem Newsblog.

Mittwoch, 9. Dezember

Wieder sind innerhalb der letzten 24 Stunden zwei Menschen mit einer Coronainfektion gestorben: ein 82-Jähriger aus Velbert und ein 48-Jähriger aus Ratingen. In Velbert gab es 62 Neuinfektionen. Es gebe aber keinen Hotsport so der Kreis. Verstorbene zählt der Kreis bislang 178. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch Infizierte in Erkrath 66 (Vortag: 70), in Haan 71, in Heiligenhaus 49 (47), in Hilden 109 (113), in Langenfeld 65 (68), in Mettmann 71 (69), in Monheim 51, in Ratingen 147 (155), in Velbert 229 (178) und in Wülfrath 51 (48). Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 145,0 (145,6).

Dienstag, 8. Dezember

Erneut sind zwei Menschen, die mit Corona infiziert waren, gestorben: eine 79-Jährige aus Velbert und eine 63-Jährige aus Ratingen. Verstorbene zählt der Kreis bislang 176. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag Infizierte in Erkrath 70 (Vortag: 67), in Haan 71 (68), in Heiligenhaus 47 (55), in Hilden 113 (89), in Langenfeld 68, in Mettmann 69 (75), in Monheim 51 (52) , in Ratingen 155 (147), in Velbert 178 (220) und in Wülfrath 48 (53). Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 145,6 (122,5).

Montag, 7. Dezember

Ein weiterer Velberter, 73 Jahre alt, ist an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Damit zählt der Kreis Mettmann bislang 174 Verstorbene. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag Infizierte Erkrath 67 (Vortag: 68), in Haan 68 (60), in Heiligenhaus 55 (59), in Hilden 89 (101), in Langenfeld 68 (69), in Mettmann 75 (65), in Monheim 52 (53), in Ratingen 147 (162), in Velbert 220 (228)und in Wülfrath 53 (50). .Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 122,5 (138,4).

Sonntag, 6. Dezember

Laut Robert-Koch-Institut ist der Inzidenz-Wert für den Kreis Mettmann gestiegen und liegt heute bei 138,4. Am Vortag lag er noch bei 134,7. Wie sich die Fälle konkret auf die einzelnen Städte verteilen, teilt der Kreis Mettmann mittags mit.

Samstag, 5. Dezember

Minimal gesunken ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert laut Robert-Koch-Institut und liegt heute bei 134,7.

Freitag, 4. Dezember

Wieder sind vier Menschen im Kreis an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben: ein 69-Jähriger aus Hilden, ein 85-Jähriger aus Heiligenhaus sowie ein 74-Jähriger und eine 86-Jährige aus Ratingen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag Infizierte in Erkrath 72 (Vortag: 74), in Haan 52 (53), in Heiligenhaus 68 (61), in Hilden 100 (75), in Langenfeld 74 (69), in Mettmann 65 (83), in Monheim 44 (59), in Ratingen 158 (150), in Velbert 214 (183) und in Wülfrath 52 (33). Die aktuelle Inzidenz liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 135,1 (118).

Donnerstag, 3. Dezember

Vier weitere Menschen, darunter zwei aus Velbert sind an den Folgen einer Coron-Infektion verstorben: eine 83-Jährige und eine 86-Jährige aus Velbert, 84-Jährige aus Wülfrath, sowie eine 85-Jährige aus Ratingen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag Infizierte in Erkrath 74 (Vortag: 65), in Haan 53(51), in Heiligenhaus 61 (67), in Hilden 75 (77), in Langenfeld 69 (59), in Mettmann 83, in Monheim 59, in Ratingen 150 (146), in Velbert 183 (181) und in Wülfrath 33. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 118,8 (111,6).

Mittwoch, 2. Dezember

Eine weitere Velberterin (85) ist an den Folgen einer Infektion mit dem Corona-Virus verstorben. Damit stieg die Zahl der Toten in Velbert auf 34. Derzeit werden 27 Velberter in Krankenhäusern behandelt. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch Infizierte in Erkrath 65 (Vortag: 63), in Haan 51 (41), in Heiligenhaus 67 (71), in Hilden 77(64 ), in Langenfeld 60 (67), in Mettmann 83 (79), in Monheim 59 (72), in Ratingen 146 (156), in Velbert 181 (185) und in Wülfrath 33 (36). Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 111,6 (Vortag: 125,4).

Dienstag, 1. Dezember

Erneut sind zwei Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Corona-Virus verstorben: ein 75-Jähriger aus Velbert und ein 93-Jähriger aus Ratingen. Insgesamt zählt der Kreis mittlerweile 158 Coronatote. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag Infizierte in Erkrath 63 (Vortag: 75), in Haan 41, in Heiligenhaus 71 (82), in Hilden 64 (86), in Langenfeld 67 (84), in Mettmann 79 (85), in Monheim 72 (95), in Ratingen 156 (153), in Velbert 185 (203) und in Wülfrath 36 (44). Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 125,4 (136,1).