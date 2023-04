Die Innenstadt von Heiligenhaus wird zur Festival-Meile

Kein Unbekannter in Heiligenhaus: Der Australier Jaimi Faulkner kommt mit Band am 26. April in den Club an der Hülsbecker Straße.

Heiligenhaus. Mit HeiligenRock in den Mai tanzen oder Singer/Songwriter im Club genießen: So vielfältig ist das Kulturangebot in Heiligenhaus.

Kinder ab 4 Jahren sind heute, Donnerstag, 20. April, ab 16 Uhr in den Club an der Hülsbecker Straße eingeladen zu Piggeldy und Frederick („Nichts leichter als das…“). Karten: Kinder 6 Euro, Erwachsene 8 Euro (VVK), Tageskasse je 2 Euro mehr (www.neanderticket.de).

Aus Down Under kommt am Mittwoch, 26. April, Jaimi Faulkner mit Band um 20 Uhr in den Club. Der Australier spielt eingängige Grooves zwischen Americana, Rock und Songwritersoul. Karten kosten an der Abendkasse 22 Euro (ermäßigt 17 Euro), im Vorverkauf 18 Euro (13 Euro): www.neanderticket.de.

Die ganze Innenstadt wird am Sonntag, 30. April, ab 17 Uhr zur Bühne – wenn beim Festival „HeiligenRock“ in den Mai getanzt wird. Programm: https://stadtmarketing-heiligenhaus.de/download/HeiligenRock-Programmheft.pdf. Tickets gibt es im Vorverkauf für 14 Euro (Tageskasse 18 Euro). Schon am Nachmittag richtet der Club seinen Kinderflohmarkt aus: zwischen 12 und 16 Uhr.

Und am Mittwoch, 3. Mai, starten um 20 Uhr die Liedermacher David Beta, Lukas Droese und Nadine Fingerhut – das „Dreigestirn“, ihren Auftritt. Karten kosten an der Abendkasse 22 Euro (ermäßigt 17 Euro) und im Vorverkauf 18 Euro (13 Euro): www.neanderticket.de.

Ausverkauft ist das Konzert von Lutz am Freitag, 21. April, um 19.30 Uhr im Museum Abtsküche.

