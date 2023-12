Die gute Nachricht des Tages: A44-Ausfahrt ist frei

Velbert. Die A44-Ausfahrt in Velbert-Nord ist wieder freigegeben. Die Sanierung war eine Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen.

Es ist vollbracht: Seit Dienstagnachmittag rollt der Verkehr wieder in der A44-Ausfahrt Velbert-Nord. Autofahrer, die von Essen kommend von der Autobahn 44 Richtung Birth wollen, müssen nun keine weiten Umwege mehr fahren. Und auch ein Abbiegen auf die Kopernikusstraße aus Richtung Innenstadt ist nunmehr möglich. Dies teilte die Autobahn-GmbH auf WAZ-Anfrage mit.

Ampel in Velbert funktionierte zunächst nicht

Dabei sah es am Dienstagmittag erst nicht danach aus. Eigentlich war alles fertig, nur die Ampel musste in Betrieb genommen werden. Sie funktionierte auch, allerdings nur eine Minute lang. Ein herbeigeholter Techniker kriegte sie schließlich dauerhaft in Gang. Die Fahrbahn-Sperren konnten beiseite geräumt werden.

Die Sanierung der Ausfahrt war eine Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen. Denn eigentlich sollte die Ausfahrt schon Ende August fertig sein. Doch dann verzögerte sich das Ganze, zunächst sorgte das Wetter mit reichlich Regen dafür, dass der Zeitplan nicht eingehalten werden konnte, dann lag es an Material-Lieferschwierigkeiten, hatte die Autobahn-GmbH mitgeteilt.

Probleme im felsigen Untergrund

Als es endlich mit den Bauarbeiten weiterging, stießen Mitarbeiter bei der Verlegung einer Entwässerungsleitung auf felsigen Untergrund, der dafür sorgte, dass die Arbeiten wesentlich länger dauerten. Zuletzt wurde beim Austausch der regulären Ampelanlage eine Gasleitung beim Abbau beschädigt, deren Reparatur den Zeitplan erneut weiter nach hinten warf. Dann konnte eine Ampel nicht geliefert werden.

