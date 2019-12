Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Gedenkstätte Elberfeld

Das Holzmodell der Langenberger Synagoge ist Teil der Ausstellung in der Gedenkstätte Alte Synagoge in Wuppertal-Elberfeld. Dort gibt es auch Schautafeln zum jüdischen Leben in Velbert, Langenberg, Neviges und Heiligenhaus.

Die Gedenkstätte an der Genügsamkeitsstraße öffnet dienstags bis freitags sowie sonntags zwischen 14 und 17 Uhr. Führungen sind aber auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Der Eintritt kostet 3 Euro für Erwachsene, ermäßigt 1,50 Euro.