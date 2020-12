Dichter Hans-Jürgen Schulz feiert goldenes Jubiläum

Hans-Jürgen Schulz feiert in diesem Jahr doppelt: seinen 70. Geburtstag und sein 50-jähriges Jubiläum als Dichter. In seinem neuen Gedichtband widmet er auch wieder Velbert ein paar liebevolle Zeilen.

Velbert Der Poet aus Kleve hat den nächsten Gedichtband veröffentlicht. Darin bedenkt er wieder seine Jugendliebe Velbert mit einigen Texten.

Er hat es wieder getan, Hans-Jürgen Schulz aus Kleve hat seinen nächsten Gedichtband veröffentlicht. Und auch darin widmet er wieder einige Zeilen seiner Jugendliebe Velbert - und dem Kreis Mettmann.

"Poeten ticken anders" hat er das Buch betitelt, das gleichzeitig einen Meilenstein markiert: "Es ist ein Band zu meinem 50-jährigen Dichter-Jubiläum", erzählt der gebürtige Rheinland-Pfälzer. Und nicht nur das: Auch der Dichter selbert, der in Kleve am Niederrhein lebt, feierte in diesem Monat einen runden Geburtstag: Er ist nun 70 Jahre jung.

Angefangen zu dichten hat Hans-Jürgen Schulz 1970. In dem Jahr musste er zur Bundeswehr, „aber das war nicht meine Welt“, erinnert er sich. Lange Haare habe er damals gehabt, sei drei Tage zu spät zum Dienst in Neumünster erschienen. „Alle haben da nur rumgeschrieen. Ich habe dann eine falsche Äußerung getätigt, da war ich unten durch.“ Statt als Zeitsoldat zu bleiben,

setzte er seine Entlassung durch. Nebenher begann er, Gedichte zu schreiben.

Einige Gedichte der Stadt Velbert gewidmet

Und auch im aktuellen Band ist Schulz seiner Linie treu geblieben: Es gibt politische Texte, religiöse, aber auch Liebesgedichte und eben jene Zeilen, die er über Velbert und den Kreis verfasst hat.

Auszug gefällig? "Velberter Land, gebannt schaue ich Deine Weiten, Gedanken mich leiten, zu Dir.../Nah' bei Dir will ich sein, mag ich ruh'n. Gutes tun in Wort und Schrift... Glücklich sein in Deinen Breiten... /Angenommen. Angekommen will ich sein, selbst auch als armer Poet in den Herzen Deiner Stadt, den Menschen, die mich mögen, ohne: 'Wenn und Aber...'."

Sein Jubiläum nutzt Hans-Jürgen Schulz auch, um Bekannte in Velbert zu grüßen - vor allem "Claudia Rotert und Herrn Jesert vom Nostalgie Café in Neviges." Denn der habe ihn eingeladen, "doch wegen der jetzigen Pandemie konnte ich den Termin nicht wahrnehmen", sagt Schulz und verspricht: "Im nächsten Jahr wird das nachgeholt."

Den Gedichtband "Poeten ticken anders" aus dem telegonos-Verlag gibt es für 10,90 Euro unter anderem über die Homepage des Verlags (www.telegonos.de) sowie über Amazon oder bei Talia - auch als E-Book.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Velbert mehr verpassen? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter. +++