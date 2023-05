Einen neuen Paketshop eröffnet DHL jetzt in VElbert.

Stadtentwicklung DHL eröffnet in Velbert einen neuen Paketshop

Velbert. In Velbert gibt es an sofort einen neuen DHL Paketshop. Der neue Shop bietet die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren.

Die Deutsche Post DHL Group hat einen neuen Paketshop im Geschäft Tabakland in Velbert an der Friedrichstraße 191 eingerichtet. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 8 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr. Damit baut Deutsche Post DHL Group die Zahl ihrer Standorte für die Paketeinlieferung weiter aus.

Auch Briefmarken werden im neuen Velberter Shop verkauft

Der neue Paketshop bietet die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren. Auch werden Paket- und Briefmarken verkauft. Für die Kunden werden neben den Filialen und Packstationen so neue Standorte geschaffen, an denen sie ihre Pakete schnell und problemlos einliefern können. Außerdem können Kunden dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen.

Unter www.deutschepost.de/standortfinder finden die Kunden alle Standorte der Filialen und DHL Paketshops inklusive Öffnungszeiten anhand einer Karte aufgezeigt. Standorte von Briefkästen, deren Leerungszeiten sowie die Standorte der rund um die Uhr verfügbaren Packstationen sind dort ebenfalls zu ermitteln.

