Deutschlandticket: So ist es ab dem 1. Dezember günstiger

Velbert. Wer wenig verdient, kann sich ab sofort ein „Deutschlandticket Sozial“ ausstellen lassen. Was es kostet und wo man das Ticket in Velbert bekommt.

Für Geringverdiener sind 49 Euro für ein Deutschlandticket eine Menge Geld. Seit dem 1. Dezember können sie jedoch zehn Euro pro Monat sparen, denn es gibt nun ein „Deutschlandticket Sozial“, das im Abo monatlich kündbar ist und 39 Euro kostet.

Das Ticket ermöglicht – ebenso wie das reguläre Deutschlandticket – Fahrten durch ganz Deutschland. „Das Angebot richtet sich an Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen“, erklärt Holger Stephan, Pressesprecher der Wuppertaler Stadtwerke (WSW), die mit ihren Bussen vor allem in Velbert-Neviges und Langenberg unterwegs sind.

Wer ist für ein Deutschlandticket Sozial berechtigt?

Daher sei für den Ticketerwerb ein Berechtigungsnachweis erforderlich, der von den zuständigen Behörden ausgestellt werde und muss beim Abo-Antrag vorgelegt oder hochgeladen werden müsse.

Berechtigt sind unter anderem Empfänger von:

Bürgergeld nach SGB II (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld)

(Arbeitslosengeld II und Sozialgeld) Leistungen nach SGB XII für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie laufende Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen („Sozialhilfe“)

für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie laufende Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen („Sozialhilfe“) R egelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz

nach dem Bundesversorgungsgesetz Wohngeldempfänger nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)

Das ist der Unterschied zwischen Sozialticket und Deutschlandticket Sozial

Natürlich gilt das Deutschlandticket Sozial auch in Nahverkehrszügen und S-Bahnen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Der Unterschied zum „Sozial-Ticket“, das weiterhin erhältlich ist und im Abo 36,22 Euro bzw. im Einzelverkauf 41,20 Euro kostet, erklärt die Rheinbahn wie folgt: „Das Sozialticket ist nur im Wohnort beziehungsweise im Kreis des Wohnortes gültig, also zum Beispiel in Düsseldorf oder im Kreis Mettmann.“ Eine Fahrrad-Mitnahme ist beim „Deutschlandticket Sozial“ indes nicht möglich.

Hier kann das Deutschlandticket Sozial in Velbert und Umgebung gekauft werden

Velberter können das „Deutschlandticket Sozial“ beispielsweise im Kundencenter der DB Regio Bus bzw, BVR an der Poststraße 1 in Velbert-Mitte beantragen. Dieses ist montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.30 sowie 13 bis 16.30 Uhr geöffnet, freitags von 8.30 bis 14 Uhr.

Das Mobi-Center der WSW in Elberfeld, Wall 31, ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Kundencenter der Rheinbahn befinden sich unter anderem am Düsseldorfer Hauptbahnhof an der Immermannstraße 65a (montags 9 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags 9 bis 17 Uhr), an der Haltestelle Heinrich-Heine-Allee (Heinrich-Heine-Allee 23, montags 9 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags 9 bis 17 Uhr) oder beispielsweise auch in Ratingen, Hans-Böckler-Straße 48 (montags bis donnerstags 8.30 bis 12.30 und 13.30 bis 17 Uhr; freitags nachmittags bis 15 Uhr).

Bestellscheine gibt es auch online auf der Homepage der Rheinbahn (Rubrik Tickets); auch Bestellungen in der WSW-App sind möglich. Dort kann der Berechtigungsnachweis direkt hochgeladen werden.

Wer derzeit ein Sozial-Ticket hat, braucht dies nicht kündigen, sondern muss nur einen Änderungsantrag ausfüllen.

