Deutschland-Tour in Velbert: Die besten Plätze für Zuschauer

Am 26. August kommt die Deutschland-Tour, das größte Radrennen des Landes, auch ins Ruhrgebiet und durchquert unter anderem Sprockhövel, Velbert, Heiligenhaus und am Ende Essen. Das ist der Streckenverlauf von Arnsberg aus.

Velbert. Bilder wie bei der Tour de France erhoffen sich die Macher der Deutschland-Tour. Die führt Samstag durch Langenberg. Wo zuschauen möglich ist.

Die Deutschland Tour 2023, eines der renommiertesten Radrennen, findet in diesem Jahr von Mittwoch, 23. August, bis Sonntag, 27. August, statt. Die Rundfahrt wird in fünf Etappen ausgetragen und kommt dabei auch durch Velbert-Langenberg. Auf der Etappe von Arnsberg nach Essen am 26. August führt ein Abschnitt am Sender vorbei – etwa zwischen 15.45 und 16.15 Uhr: Ausgehend von der Wodanstraße geht es über die Bonsfelder Straße, den Rommelsweg/Hüserstraße, die Panner Straße, Donnerstraße, Nordrather Straße (Reiterhof) und Ibacher Mühle bis zur Siebeneicker Straße in Richtung Wuppertal.

Spannend für Zuschauer dürfte die Bergwertung rauf zum Sender sein, allerdings ist dort oben nur begrenzt Platz zum Parken. Wem das nichts ausmacht, kann aber zu Fuß hinauf laufen. Weniger anstrengend zu erreichen sind die flachen Bereiche: Wodantal, Bonsfelder Straße oder ab Haus Meyberg/Tunnel die Donnerstraße hinaus ins Nizzatal.

Straßensperrungen in Velbert-Langenberg für die Deutschland-Tour

Die Deutschland-Tour führt am Samstag auch durch Velbert-Langenberg. Damit verbunden sind vorübergehende Einschränkungen im Straßenverkehr sowie für Anwohnerinnen und Anwohner der Strecke. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Verbunden mit dem Radrennen sind auch Einschränkungen für den Verkehr: Es werde jedoch sichergestellt, dass Straßenabschnitte nur maximal eine Stunde für den Verkehr gesperrt seien, teilt die Stadt Velbert mit. Diese kurzfristige Einschränkung orientiert sich an der Durchfahrtszeit der Radsportler. 45 Minuten vor dem Feld der Radsportler sorgen die örtliche Polizei, eine mobile Motorradstaffel und Streckenposten des Veranstalters für eine freie Strecke. Ein Polizeifahrzeug mit roter Flagge kündigt 30 Minuten später die herannahenden Profisportler an. Nachdem alle Radsportler den Streckenabschnitt passiert haben, gibt ein Polizeifahrzeug mit grüner Flagge die Strecke für den regulären Verkehr wieder frei.

Bergwertung am Senderberg Langenberg

Über 174 Kilometer führt diese dritte Etappe insgesamt – von Arnsberg im Sauerland nach Essen. 1520 Höhenmeter überwinden die Sportler dabei – doch die nackten Zahlen dieser reinen NRW-Etappe täuschen, schreibt der Veranstalter: „Im Profil sind kurze steile Anstiege versteckt, die einigen Fahrern alles abverlangen.“ Sandberg, Sender Langenberg, Nordrather Tal – allesamt mit zweistelligen Steigungsprozenten. „Wer die Deutschland-Tour gewinnen möchte, wird spätestens hier Akzente setzen“, sind die Veranstalter überzeugt. Zum Finale wird Essen aus dem Süden angefahren und das Profil beruhigt sich. Nach einer ersten Zieldurchfahrt vor dem Stadtgarten steht eine Runde von 20 Kilometern durch die Ruhrmetropole an.

Und die Tour ist ein Zuschauermagnet: 2022 säumten nach Angaben der Veranstalter mehr als 500.000 Besucher die Strecke, mehr als fünf Millionen Menschen haben deutschlandweit die Übertragungen per Stream und im TV gesehen.

Weitere Infos auf www.Deutschland-Tour.com/Verkehr oder ganz allgemein auf www.Deutschland-Tour.de.

