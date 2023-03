Foto: Polizei ME

Informationen Der „Streifenwagen“ macht wieder Station in Velbert

Velbert. Der „Streifenwagen“ der Kreispolizei macht in der kommenden Woche, am Montag, 13. März, gleich zweimal Station in Velbert. Von 14.30 bis 15.30 Uhr macht das Infomobil Halt auf dem Discounter-Parkplatz auf der Hebbelstraße, von 16 bis 17 Uhr auf dem Offersplatz.

Mehrere Bezirksdienstbeamtinnen und -beamte widmen sich dem Themenschwerpunkt der aktuellen Betrugsmaschen insbesondere zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren. Sie informieren zum Beispiel über die Vorgehensweise der Betrüger bei sogenannten „Schock-Anrufen“ oder wie man sich vor falschen WhatsApp-Nachrichten der zum Teil hoch professionell agierenden Kriminellen schützen kann. Außerdem wird die Sicherheit von Seniorinnen und Senioren im Straßenverkehr Teil der Beratung sein.

Unterstützung in Velbert durch ehrenamtliche Mitarbeiter

Unterstützt werden die Beamtinnen und Beamten durch die ehrenamtlichen Mitglieder des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (ASS!), die ebenfalls insbesondere im Bereich der Kriminalprävention geschult sind und Fragen rund um das Thema Seniorensicherheit beantworten können.

Der „Streifenwagen“ tourt seit zwei Jahren durch das Kreisgebiet und ist ein echter Hingucker. Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Beamtinnen und Beamten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern an Marktplätzen und anderen innerstädtischen Treffpunkten ins Gespräch kommen.

