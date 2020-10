Der Kreis Mettmann warnt vor neuer Telefonabzocke

Kreis Mettmann. Angeblicher Anruf des Servicecenters führt zum ungewollten Abschluss eines Abonnements. Was die Polizei bislang herausgefunden hat.

Kreispolizei sowie der Kreis Mettmann warnen vor einer aktuellen Betrugsmasche am Telefon: Dabei geben sich Betrüger als Mitarbeiter des „Servicecenters des Kreises Mettmann“ aus, um den Angerufenen unter falschen Angaben überteuerte Abonnements zu verkaufen

Anfang Oktober erhielt eine 83-jährige Erkratherin den Anruf einer Frau, die angeblich im Auftrag des „Servicecenters des Kreises Mettmann“ eine Umfrage durchführe. Die Anruferin stellte der Seniorin scheinbar belanglose Fragen (zum Beispiel: „Ist eine Apotheke in Ihrer Nähe? Haben Sie gute Luft in Ihrem Wohnumfeld?), welche die Erkratherin mit „Ja“ beantwortete. Am Ende des Anrufs wurde der Seniorin mitgeteilt, sie habe gerade ein Abonnement über die regelmäßige Lieferung von Medikamenten und Salben abgeschlossen.

Professionelle Betrügerbande

Die 83-jährige Erkratherin reagierte nun genau richtig, indem sie den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige brachte. Es stellte sich heraus, dass hinter dem Anruf Mitglieder einer professionellen Betrügerbande stecken dürften, die im gesamten deutschsprachigen Raum betrügerische Anrufe mit der Masche der so genannten „Abo-Falle“durchführen. Weiter konnte ermittelt werden, dass die Betrüger unter einer 0800er-Rückrufnummer eine automatisierte Bandansage geschaltet hatten, in der täuschend echt suggeriert wird, man sei tatsächlich mit dem Servicecenter des Kreises Mettmann verbunden. Die Ermittlungen zu dieser Betrügerbande, deren Spuren sich bis in das benachbarte Ausland zurückverfolgen lassen, dauern nach wie vor an.

Bundesweit als Abo-Falle bekannt

Die Kreispolizeibehörde Mettmann warnt: Solche und ähnliche Maschen sind der Polizei bundesweit als „Abo-Falle“ bzw. als „Abzocke am Telefon“ bekannt. Die Trickbetrüger gehen dabei wie folgt vor: Sie zeichnen die Gespräche am Telefon auf und schneiden die „Ja“-Antworten der Angerufenen zu einer tatsächlich nie gestellten Frage nach dem Abschluss eines Abonnements zusammen. Anschließend erhalten die Angerufenen in der Regel aufpostalischem Wege Rechnungen mit entsprechenden Rechtsanwalts- und Inkassoandrohungen. Darin bauen die Betrüger derart Druck auf ihre Opfer auf,dass diese oftmals lieber die Rechnungen bezahlen, als den Vorfall zur Anzeige zu bringen.https://www.waz.de/staedte/velbert/jetzt-den-newsletter-mit-velberter-nachrichten-abonnieren-id227896281.html

Kreis macht keine Umfragen

Der Kreis Mettmann stellt klar: Der Kreis Mettmann hat keine 0800er-Rufnummern und ruft Sie auch niemals zu Hause an, um Ihnen Abonnements zu verkaufen oder weil Sie als Teilnehmer/in einer Umfrage ausgewählt wurden. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.