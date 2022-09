Der Kreis Mettmann sucht noch engagierte Bürger

Eine Organisation, die Weihnachtsgeschenke an Obdachlose verteilt, wird bereits gefördert.

Kreis Mettmann. Im Kreis Mettmann stehen noch Fördermittel aus dem Landesprogramm „2000 x 1000 Euro für das Engagement“ zur Verfügung.

Engagierte, zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen im Kreis Mettmann können noch bis zum 1. November einen Antrag auf Förderung im Rahmen des Landesprogramms „2000 x 1000 Euro für das Engagement“ stellen. Dafür stellt das Land Nordrhein-Westfalen insgesamt zwei Millionen Euro zur Verfügung. Für das laufende Jahr können im Kreis noch 19 Projekte gefördert werden. Der Kreis erhält aus dem Programm 49.000 Euro Fördermittel.

Bislang 30 Projekte bewilligt

Die bislang 30 bewilligten Projekte zeigen das vielfältige bürgerliche Engagement im Kreis. Das Errichten eines Ninja-Parcours für Kinder in Mettmann und die Verteilung von Weihnachtsgeschenken an Senioren und Wohnungslose in Langenfeld sind nur zwei Beispiele. Mit einem Festbetrag von je 1000 Euro können Projekte oder Ideen gefördert werden, die passend zum Thema „Gemeinschaft gestalten – engagierte Nachbarschaft leben“ initiiert werden und sich durch bürgerschaftliches Engagement auszeichnen.

Vor Umsetzung Mittel beantragen

Wichtig ist, dass mit den Projekten erst nach der Mittelbewilligung begonnen werden darf und dass sie bis zum Jahresende umgesetzt werden müssen. Die erforderlichen Dokumente sind bei www.engagementfoerderung.nrw hinterlegt. Die Antragsunterlagen sind bis zum 1. November zunächst online auszufüllen, müssen aber zusätzlich mit der notwendigen Unterschrift versehen per Post an die Kreisverwaltung als zuständige Bewilligungsbehörde geschickt werden (Anschrift: Kreis Mettmann, Büro des Landrats, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann). Die Bearbeitung der Anträge erfolgt nach der Reihenfolge des Eingangs. Informationen zum Förderprogramm und zur Antragstellung gibt es unter www.kreis-mettmann.de/2000x1000 und www.engagiert-in-nrw.de.

