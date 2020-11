Der Grüne Zoo Wuppertal stellt seine Eisbär-Haltung ein

Adieu, ihr Eisbären: Männchen Luka zieht in Kürze aus dem Grünen Zoo Wuppertal nach England in den Yorkshire Wildlife Park. Lukas Auszug, so der Grüne Zoo Wuppertal, bedeute auch ein langsamer Abschied von der Eisbärenhaltung, auf die der Grüne Zoo bereits seit längerer Zeit hinarbeite. Wann auch Eisbärweibchen Anori den Grünen Zoo verlassen wird und wo ihr neues Domizil ist, steht allerdings derzeit noch nicht fest. Nach ihrem Auszug soll das Nordlandpanorama, bisher ein Teil der Eisbäranlage, für die Seelöwen umgebaut werden. Die Erarbeitung eines Konzeptes für den Umbau hatte der Zoo Verein Wuppertal finanziert.

Luka erwartet ein Eisbären-Paradies

Das riesige Areal „Project Polar“ im Yorkshire Wildlife Park ist ein Paradies für Eisbären. Foto: Yorkshire Wildlife Park

Grund für den Umzug, so Diplom-Biologe Andreas Haeser-Kalthoff, sei, dass die Anlage im Grünen Zoo nicht mehr den modernen Standards entspreche. Dabei betonte er, dass das alte Gelände durchaus für eine artgerechten Haltung geeignet gewesen sei. „Aber wir haben andere Ansprüche.“ Und ein Umbau für ein neues Eisbär-Gelände wäre horrend teuer geworden. Doch zurück zu Luka, den viele Besucher vermissen werden. Ein Trost mag sein, dass Luka sich in England auf ein wahres Eisbären-Paradies freuen kann: „Luka hat einen Sechser im Lotto gezogen“, so das Fazit von Andreas Haeser-Kalthoff. Das Areal dort ist einer der größten Eisbären-Anlagen der Welt. Der heute neunjährige Luka kam im Oktober 2013 aus den Niederlanden in den Grünen Zoo, hier wurde er damals von Anori empfangen, die 2012 in Wuppertal zur Welt kam. Lukas Abgabe nach Yorkshire, so der Grüne Zoo, erfolgt im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes. Vor wenigen Tagen hat die praktische Vorbereitung des Transports begonnen: Die Transportkiste für Luka wurde in der Anlage aufgestellt, sodass er sich an sie gewöhnen kann und die Reise später für das Tier mit weniger Aufregung und Stress verbunden ist.

Riesige Anlage mit Teichen

Im Yorkshire Wildlife Park kann Luka die riesige Anlage „Project Polar“ erkunden, die dem natürlichen Lebensraum von Eisbären nachempfunden ist. Die sommerliche arktische Tundra, so heißt es in der Zoo-Mitteilung, sei insgesamt 40.000 Quadratmeter groß und verfüge über mehrere Teiche. Luka wird sich hier zusammen mit zwei weiteren Eisbärmännchen tummeln. Das „Polar Project“ ist das Aushängeschild des Yorkshire Wildlife Parks, einem internationalen Zentrum für die Erhaltung von Eisbären. Der Grüne Zoo Wuppertal ist froh, seinen Eisbären in diese hervorragende Haltung und in einen Park abgeben zu können. Und was Anori betrifft, werde sie Luka kaum vermissen, so der Experte Andreas Haeser-Kalthoff: „Eisbären kommen nur zur Paarung zusammen, gehen sich aber sonst auch in der freien Natur aus dem Weg.“