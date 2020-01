Velbert Wichtige Termine 2020

Jeden ersten Dienstag im Monat lädt der Bürgerverein zu Themenstammtischen ein. An Aschermittwoch gibt es Heringstipp, die Jahreshauptversammlung findet am Dienstag, 3. März, statt. Zum Bergbaumuseum geht’s am Mittwoch, 18. März, zu einer „Schulstunde wie früher“ wird am Mittwoch, 22. April, nach Dortmund eingeladen, auf den Spuren Gustav-Heinemanns wird am Dienstag, 5. Mai gewandert.

Zum Schloss Nordkirchen fährt der Verein am Mittwoch, 17. Juni, und dann geht es vom 7. bis 9. August nach Leipzig. Der Jahres-Höhepunkt folgt mit dem Weindorf am 28. und 29. August am Mühlenplatz. Henrichenburg wird am Donnerstag, 24. September besucht, das Planetarium am Mittwoch, 28. Oktober.

Zum Grünkohlessen am Dienstag, 3. November, trifft man sich in Langenberg, genauso wie zum Weihnachtsbaumschmücken am Freitag, 27. November. Dann geht es noch einmal in die Altstadt von Essen-Kettwig am Mittwoch, 9. Dezember. Alle Infos und die Anmeldemöglichkeiten gibt es auch auf www.buergerverein-langenberg.de.