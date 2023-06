Dauerbaustelle in Velbert-Langenhorst: Straßen gesperrt

In Velbert-Langenhorst werden in den nächsten Wochen die Kanäle erneuert.

Velbert. In den nächsten Monaten erneuern die Technischen Betriebe Velbert die Kanäle im Langenhorst. Wo abschnittsweise die Straßen gesperrt werden.

Die Technischen Betriebe Velbert AöR (TBV) werden ab Dienstag, 6. Juni, mit dem Arbeiten zur Kanalerneuerung im Wohngebiet Langenhorst in Velbert-Mitte beginnen. Die Bauzeit für die Baumaßnahme beträgt rund 10 Monate, sie erstreckt sich von der Einmündung Am Nordhang / Fasanenweg bis zur Kreuzung Langenhorster Straße, Hinterm Berg und Oberlangenhorst.

Hier starten die Bauarbeiten in Velbert-Langenhorst

Zunächst wird die Baustelle eingerichtet. Daran anschließend beginnen die Kanalbaubauarbeiten auf der Straße Am Nordhang zwischen dem Einmündungsbereich Am Nordhang / Fasanenweg und der Langenhorster Straße. Die Bauarbeiten werden abschnittsweise auf einer Länge von 35 bis 40 Meter ausgeführt. In den einzelnen Abschnitten muss die jeweils betroffene Straße voll gesperrt werden, wobei im Baustellenbereich mindestens eine Gehwegseite für die Fußgängerinnen und Fußgänger nutzbar bleibt. Die TBV weisen darauf hin, dass im Einmündungsbereich Fasanenweg keine Bauarbeiten stattfinden und der Zugang zum Fasanenweg jederzeit möglich ist.

Der Projektleiter Thomas Eickmeyer und der Fachbereichsleiter der TBV Bernd Wieneck zeigen auf einen der betroffenen Kanäle. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Umleitung für Busse und Anlieger

Weitere Straßen sind ebenfalls von der Kanalbaumaßnahme betroffen. In der Straße Oberlangenhorst wird ein rund 42 Meter langer Kanalabschnitt erneuert. Zusätzlich wird ein 75 Meter langer Abwasserkanal auf der Straße Am Nordhang und der Abwasserkanal auf der Langenhorster Straße auf einer Länge von rund 155 Meter zwischen den beiden Straßeneinmündungsbereichen Am Nordhang erneuert. Der Busverkehr sowie der Durchgangs- und Anliegerverkehr werden überwiegend über die Straße Am Waldweg umgeleitet. Die TBV wollen regelmäßig über den Fortgang der Baumaßnahme und Änderungen in der Verkehrsführung informieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert