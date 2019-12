Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Commerzbank-Kunden bekommen ihr Geld

Commerzbank-Kunden haben laut Bank-Sprecher Matthias Kretschmar mehrere Möglichkeiten, ihre Geschäfte abzuwickeln.

Wer mobil ist, könne auf die Filialen in Velbert-Mitte (Poststraße) oder Essen-Kuperdreh ausweichen. Wer bereits Online-Banking betreibe, könne mit einem Klick den digitalen Kontoauszug freischalten.

Bargeld gibt es an allen Automaten der Cash-Group – u. a. Deutsche Bank, Commerzbank, Postbank – kostenfrei.

In Langenberg sei es laut Kretschmar zudem möglich, in diversen Supermärkten an der Kasse Geld abzuheben – etwa bei Lidl (ab einem Einkauf von zehn Euro), bei Netto oder bei Rewe, jeweils maximal 200 Euro.