Das Kreislaufwirtschaftsgesetz

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) trat in seiner ursprünglichen Fassung am 6. Oktober 1996 und in der Neufassung am 1. Juni 2012 in Kraft.

In §1 KrWG heißt es: Zweck des Gesetzes ist es, die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu fördern und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen sicherzustellen.