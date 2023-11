Das gibt es auf dem Martinsmarkt in Velbert-Langenberg

Velbert. Am Wochenende lockt der Martinsmarkt in die Langenberger Innenstadt. Es gibt Neues, aber auch viel Altbekanntes. Besonderes Highlight für Kinder.

Im Supermarkt lockt bereits die Weihnachtszeit mit jahresendspezifischen Süßigkeiten und Gebäck und auch die Tage sind merklich kürzer geworden. Doch vor den Adventstagen und Weihnachtsmärkten allerorten, kommt der Martinsmarkt in Langenberg.

Beim Martinsmarkt sowie dem Martinsumzug wird die Langenberger Altstadt wieder im Licht zahlreicher Laternen erstrahlen und der Duft von Glühwein die Straßen durchziehen.

Das sind die Öffnungszeiten des Martinsmarktes in Velbert-Langenberg

Der Martinsmarkt wird am 10. und 11. November stattfinden. Am Freitag beginnt er um 17 Uhr, während er am Folgetag schon um 15 Uhr für Gäste geöffnet ist. Höhepunkt für die jungen Besucher wird sicher der Martinsumzug an jenem Samstag, 11. November, sein. Der Laternenzug startet um 17 Uhr am Froweinplatz und endet in der alten Kirche, wo die bekannten Holzhütten stehen und zum Verweilen einladen werden.

Unterhaltung mit Live-Musik

Neben den altbekannten Essens- und Getränkeständen hat sich die Langenberger Werbegemeinschaft darum bemüht, das Angebot an Handwerkswaren zu erweitern. Zudem wird es wieder die von Jörg Motzkau, dem ersten Vorsitzenden der Langenberger Werbevereinigung, konzipierte und bereitgestellte Bühne geben. Hier werden verschiedenste Künstler die Besucherinnen und Besucher mit Livemusik unterhalten. Im Unterschied zum letzten Jahr wird diesmal der ganze Platz um die alte Kirche genutzt werden. Warum also nicht bei einem Glühwein, Punsch oder Würstchen auf eine kleine Entdeckungsreise über den Markt gehen?

Markt findet bei jedem Wetter statt

Für den diesjährigen Martinsmarkt wünscht sich die Werbevereinigung natürlich, dass das Wetter ordentlich mitspielt, aber auch bei Kälte und Regen wird die Veranstaltung stattfinden. In jedem Fall hoffen die Langenberger aber auf reichlich Besucher und falls sich der eine oder die andere noch finden würde, um unterstützend zur Hand zu gehen, so wäre die Werbevereinigung sehr dankbar.

Interessierte können sich gerne per E-Mail oder Telefon melden: 0171 5735177, Mail:info@velbert.la

Das sollten Autofahrer beachten

Alle Autofahrer sollten beachten, dass während der gesamten Dauer der Veranstaltung die Hauptstraße ab Höhe Rosenhaus gesperrt sein wird.

