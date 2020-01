Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Bildungsprojekt „von klein auf“

Die Gelsenwasser-Stiftung fördert mit dem Bildungsprojekt „von klein auf“ Kindergärten und Schulen. Mit den Entscheidungen der aktuellen Jurysitzung geht das achte Jahr des Bildungsprojekts zu Ende.

In diesem Zeitraum erhielten Schulen und Kindergärten in der Region Förderungen von 3,22 Millionen Euro. 2634 Aktionen bewähren sich beim Bildungsprojekt bereits in der Praxis. Aktuell hat die Jury für 81 Projekte die Finanzierung mit insgesamt 114.347 Euro bewilligt.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Homepage der Aktion: www.vonkleinaufbildung.de