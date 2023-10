In Velbert-Neviges wird eine Woche lang ein Teilstück der Bernsaustraße gesperrt.

Verkehr Darum wird in Velbert-Neviges eine Zufahrtsstraße gesperrt

Neviges. In Velbert-Neviges wird vom 6. bis zum 10. November jeweils von 8 bis 15 Uhr, ein Teilstück der Bernsaustraße gesperrt. Das sind die Gründe.

Wer mit dem Auto nach Velbert-Neviges möchte, muss in der kommenden Woche einen Umweg in Kauf nehmen: Die Bernsaustraße in Neviges muss zwischen Zufahrt Schloss Hardenberg und Zwingenberger Weg von Montag, 6. November, bis Freitag, 10. November, jeweils zwischen 8 und 15 Uhr voll gesperrt werden. Grund: Aus Sicherheitsgründen müssen Bäume gefällt werden, die nicht mehr sicher stehen.

Bäum müssen gefällt werden

In einer gemeinsamen Aktion des Landesbetriebs Straßen.NRW, Regionalniederlassung Ruhr, und der Technischen Betriebe der Stadt Velbert (TBV) werden Bäume an der Böschung und im Steilhang an der Bernsaustraße gefällt. Außerdem müssen Bäume, die über Laternen hinausragen und somit die Straße dunkler machen, zurück geschnitten werden.

Der Verkehr wird umgeleitet

Folgende Umleitungen sind eingerichtet: Autos aus Richtung Wuppertal werden über die Wilhelmstraße/Bogenstraße/Kuhlendahler Straße umgeleitet. Der Lkw-Verkehr aus Richtung Wuppertal wird dagegen über die Asbrucher Straße geführt. Aus Richtung Velbert und Langenberg wird der Verkehr über die Kuhlendahler Straße umgeleitet.

Busse dürfen die Baustelle passieren

Busse des Öffentlichen Personennahverkehrs, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sowie Fußgänger können jedoch die Baustelle passieren. Es werden in der Woche stark vorgeschädigte und nicht mehr vitale Bäume gefällt. Die zum Teil schiefstehenden und absterbenden Bäume oberhalb der Böschungskante stellen eine erhebliche Gefahr für den im Tal verlaufenden Straßenverkehr dar, so heißt es in der Mitteilung von StraßenNRW. Da für diese Arbeiten Spezialmaschinen eingesetzt werden, muss die Straße eine Woche lang von 8 bis 15 Uhr gesperrt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert