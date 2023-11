Darum leuchtet das Heiligenhauser Rathaus in Orange

Heiligenhaus. Am internationalen „Orange Day“ finden weltweit Aktionen statt, auch in Heiligenhaus wurden Zeichen gesetzt, um Frauen vor Gewalt zu schützen.

Es ist Samstagmorgen, 8 Uhr. Als sieben Frauen des neugegründeten Frauennetzwerks Heiligenhaus ihren Infostand auf dem Mansfieldplatz vor der Sparkasse aufbauen, ist es noch dunkel. Trotz der eisigen Temperaturen wollen sie als neues überparteiliches, institutions- und religionsübergreifendes Netzwerk ein Zeichen an diesem ganz besonderen Tag setzen.

Am 25. November wurde weltweit der „Orange Day“ der Vereinten Nationen (UN) begangen, um gemeinsam für Aufklärung und Schutz von Frauen, die unter Gewalt jeglicher Art leiden, einzustehen.

Warum die Farbe Orange? Heiligenhauser Netzwerk kennt den Grund

Die Farbe Orange steht laut UN für eine gewaltfreie Zukunft – und sei zudem eine Signalfarbe, um auf das Thema aufmerksam zu machen, meint Sabine Dopatka vom Frauennetzwerk Heiligenhaus. Sie und sechs andere engagierte Mitglieder haben sich in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Heiligenhaus um die Organisation der Aktion gekümmert.

Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Mettmann arbeiten zusammen

„Hier im Kreis Mettmann gibt es eine Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten, die sich auch um die Tüten gekümmert haben“, ergänzt Stefanie Becker. Veronika Kautz ist Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Heiligenhaus und berichtet, was ihr die Aktion bedeutet: „Mir persönlich ist es wichtig, dass man achtungsvoll miteinander umgeht – und dass Frauen nicht die Leidtragenden sind.“

Anfang des Jahres habe es bereits eine Zusammenarbeit zwischen ihr und dem Frauennetzwerk anlässlich des internationalen Frauentages gegeben. Dort haben sich und werden sich auch in Zukunft alle, die etwas für Frauen tun wollen, vernetzen, erzählt Kautz.

Gewalt kommt auch in Heiligenhaus nicht in die Tüte

Das neue Frauennetzwerk Heiligenhaus hat die Aktionen zum "Orange Day" organisiert. Foto: Frauennetzwerk Heiligenhaus

„Gewalt kommt nicht in die Tüte“ – so lautet die Aufschrift der Tüten, die am Infostand des „Orange Day“ verteilt werden. In acht Sprachen spricht man sich gegen Gewalt an Mädchen und Frauen aus. Auf der Rückseite sowie in der Tüte selbst befinden sich zahlreiche Anlaufstellen und Telefonnummern für Frauen in Not. Diese Hilfe- und Beratungsstellen, wie das Frauenhaus in Mettmann oder das bundesweite Hilfetelefon für Gewalt gegen Frauen, sind kostenfrei und werden sensibel und anonym behandelt. Das sei gerade bei einem so heiklen Thema wie Gewalt sehr wichtig, weiß Elke Seipp. „Es fängt an mit abwertenden Bemerkungen über die Frau, nach dem Motto: Das kannst du nicht, das kann ich besser. Natürlich auch körperliche Gewalt in Form von Schlägen, dieses ganze Spektrum.“

Durch Corona hat sich die Situation für Frauen verschlimmert

Vor allem durch Corona und in jüngeren Familien habe die häusliche Gewalt an Frauen und Kindern in den letzten Jahren zugenommen, sind sich die Frauen einig. Die Reaktionen der Passantinnen und Passanten in der Heiligenhauser Innenstadt sind durchweg positiv – und man kommt ins Gespräch, was für Betroffene im Alltag meist schwierig sei, so die Organisatorinnen. Deswegen sei es ihnen besonders wichtig, Frauenthemen sichtbar machen: Mit Infoveranstaltungen und Aktionen zu den Themen Gesundheit, Finanzen, Unabhängigkeit, Selbstbestimmtheit und Hilfe vor häuslicher Gewalt möchte das in diesem Jahr gegründete Netzwerk in Zukunft aufklären.

Alle zwei Minuten wird in Deutschland ein Mensch Opfer von häuslicher Gewalt

Vor allem auch im Alltag sei es problematisch, wenn in der Familie oder Beziehung einer oder eine alleinig bestimmt, wo es langgehen soll, was im Fernsehen geguckt wird und wo man sich draußen aufhält, betont Seipp. Deshalb gebe es auch Anlaufstellen für Männer, die an psychischer oder physischer Gewalt leiden. Dennoch bleibe das Ausmaß der Gewalt an Frauen ein viel höheres: „In Deutschland wird alle zwei Minuten ein Mensch Opfer häuslicher Gewalt“, so Heike Klatte. Jede Stunde würden mehr als 14 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt. „Beinahe jeden Tag versuchen Partner oder Ex-Partner, eine Frau zu töten“, weiß Klatte.

>>> Diese Aktionen gibt es rund um den „Orange Day“

Um auf die Missstände aufmerksam zu machen, werden in Nordrhein-Westfalen mehrere öffentliche Gebäude orange angestrahlt, so auch das Heiligenhauser Rathaus.

Die Aktionskampagne „Orange Day“ geht noch bis zum 10. Dezember.

Das Hilfetelefon für Gewalt gegen Frauen hat die Rufnummer 116016.

Mehr Informationen zum „Frauennetzwerk für Heiligenhaus“ gibt es auf Facebook und unter fn-heiligenhaus@gmx.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert